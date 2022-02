Hungast Szombathelyi KKA – Dunaújvárosi Kohász KA 28-33 (11-16)

Szombathely, 300 néző. Vezette: Andorka M., Hucker R.

SZKKA: Tomasevic – Gheorghe 2, Szekerczés 3, Gorilska 2, Pődör R. 6, Stosic 2, Csire 6. Csere: Balogh, Christe 1 (kapusok), Pődör B. 2, Horváth P. 1, Szmolek, Szendrei 1, Forgács, Virág, Horváth A. 2. Edző: Pődör Zoltán.

DKKA: Bartulovic – Kukucska, Borgyos 2, Weisheitel 6, Szalai 4, Bulath 6, Kazai 4. Csere: Wéninger (kapus), Polics 1, Nemes, Farkas 7, Matucza 1, Kiss, Krupják-Molnár 1, Mrmolja, Nick 1. Edző: Vágó Attila.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 6/6, ill. 4/4.

A DKKA a 2022-es év első sikerére hajtott, míg a tabellán az utolsó helyen álló hazaiak az utolsó utáni szalmaszálba próbálnának kapaszkodni. A gólok sorát Stosic nyitotta meg, majd Bulath szép tekerése és Kazai pontos célzása meghozta a kívánt eredményt, az ötödik percben már vezetett a Kohász, 1-2. A Fejér megyeiek kapujában Bartulovic elkapta a fonalat, Borgyos ziccerével pedig már kétgólos volt az előny, 1-3. Ezután a Szombathely Pődör és Gheorge találataival egalizált. Nem tudott meglépni a DKKA, Farkas Johanna két büntetőt is értékesített, 5-6. Továbbra is sok hibával kézilabdáztak a felek, majd a félidő utolsó tíz percére fordulva Szalai remeklésével három góllal ellépett Vágó Attila együttesem 6-9. Pődör egyet faragott a differencián, de Bulath és Farkas is betalált a vendégek oldalától, így 7-11-nél jött az első hazai időkérés. Ez sem hozott érdemi változást, a játékrész vége a Kohásznak sikerült jobban, Farkas Johanna utolsó másodperces góljával a szünetben 11-16-ot mutatott az eredményjelző.

A második félidőt Szekerczés Luca gólja nyitotta meg (12-16), majd a hazaiaktól Csire Fanni is belelendült, négy perc után háromra olvadt a Dunaújváros előnye, 15-18. Bulath gyorsan visszaállította négygólosra a két gárda közötti differenciát, amelyet Szalai kiállítása alatt is sikerült megtartani. Felvette a ritmust a Kohász ebben a játékrészben is, Weisheitel, Szalai és Bulath vezérletével hatra hízott a piros-fehérek előnye, 17-23. Magabiztosan haladt az év első győzelme felé a DKKA, a 44. minutumban Farkas Johanna sikeres hétméteresével már nyolccal vezetett Vágó Attila együttese, 18-26. A ligautolsó Szombathely azonban nem adta fel, pár perc alatt hatra faragta a különbséget, a vendégek mestere jobbnak látta, ha időt kér, 20-26. Az edzői intelmek használtak, a folytatásban a Dunaújváros jól menedzselte a különbséget, és végül 33-28-as vendég siker született.