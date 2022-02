– Azt mondják, a szülést gyorsan el lehet felejteni, én biztos nem fogom egyhamar. Nagyon nehéz volt – mesélte az Alba Öttusa SE 33 esztendős pentatlonistája, Alekszejev Tamara. – Vasárnap hajnali háromkor folyott el a magzatvíz, s hétfőn reggel fél kilenckor született meg a kisfiam. De a nehézségek ellenére, azt mondom, jobb így, mintha császármetszésre került volna a sor.

Február másodikán hagyták el a kórházat, Magos Dávid Dimitri a szerető család ölelésében és az otthon melegében ismerkedik a világgal.

– Most éppen élvezi a napsütést, az ablak mellett napozik – mondta Tamara a hangján is hallhatóan mosolygós szeretettel. – Egyáltalán nem sír, nagyon jó kisgyerek, a védőnő is megdicsérte már. Kezdő anyukaként szinte mindenen aggódom, azon is, hogy sokat alszik. De megnyugtattak, minden rendben van. Nyugodt kisbaba. De a terhességem is nagyon nyugodt volt, szerettem állapotos lenni.

A nyugodt babavárást nem úgy kell elképzelni, hogy Alekszejev Tamara otthon ücsörgött és olvasgatott. Terhessége utolsó hetében is kétszer úszta le az 1800 méteres penzumot a Csitáry G. Emil Uszodában.

– Nagyon jól esett a derekamnak, nem úsztam gyorsan, egy óra alatt teljesítettem az 1600-1800 métert. Bukófordulózni sem nagyon tudtam már.

A többszörös magyar bajnok, világkupa-győztes öttusázó jól érzi magát, férjével már gondolkodtak egy kistestvéren is, de még várnak az új projekttel. Alekszejev Tamara mielőbb edzésbe szeretne állni, mert komoly tervei vannak.

– Hat hetet szeretnék várni, össze is kell szoknunk a picivel. Nem tudom még, hogy miként tudom összeegyeztetni az anyaságot és az edzéseket, de nyáron már versenyezni szeretnék. Nagyon vonzó, hogy augusztusban Székesfehérváron lesz az Európa-bajnokság. Remélem, hogy részt tudok venni rajta, kérdés, mit kezdek a jelenlegi plusz 15 kilóval – nevetett Tamara, aki Dávid Dimitrit is vinné magával az edzésekre, sőt, három hónaposan már babaúszásra is hordaná.