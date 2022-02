UTE – Titánok 4-2 (1-0, 0-2, 3-0)

Megyeri út, 435 néző

Vezette: Varjú, Haszonits, Molnár M., Pálkövi B.

UTE: Rajna – Pokornyi (1), Stadel, Kiss P. (1), Németh A. 1, Suter 1 – Jago, Ph. Kiss, Coatta 2, Just (1), Kovács Alex (1) – Kiss D., Varga A. (1), Balogh B., Kovács S., Nemes – Csergő, Zsigmond. Vezetőedző: Virág Csaba

Titánok: Szeles – Mingazov (1), Gribkov (1), Krasnican 1, Lundin, Ambrus Cs. – Reiter, Kóger B., Dudkin, Fekete, Keceli-Mészáros – Farkas B., Dolinar, Nagy Á. (1), Csiszer 1, Dézsi Barnabás (1). Vezetőedző: Anatolij Bogdanov

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Kapura lövések: 38-16

Eddig a Titánok kedvenc helyszínének számított az újpesti csarnok, hiszen idén Anatolij Bogdanov tanítványai kétszer legyőzték a lilákat otthonukban, úgyhogy a fehérváriakat nemes egyszerűséggel mumusuknak nevezték a házigazdák az összecsapás előtt.

Jobban kezdett az újpesti gárda, és a 8. percben Jack Suter előtt kínálkozott lehetőség, amelyet nem is szalasztott el az amerikai csatár. Bár a középső harmadban is kevesebbet lőttek kapura a fehérváriak, ettől függetlenül a játékrész hajrájában remekül használták ki helyzeteiket. Előbb a 35. percben Csiszer Ádám egy kontratámadásból Dézsi Barnabás passzát lőtte Rajna Miklós ketrecébe, majd szinte a dudaszó pillanatában Martin Krasnican az alvó védők között a vezetést is megszerezte, 1-2.

A záró húsz percet aztán megnyomta az UTE, az 52. percben Németh Attila Pokornyi Dávid átadásából talált be, 2-2. Majd az 55. percben emberelőnyből ismét az Újpestnél volt a vezetés, Sam Coatta révén, 3-2. Ezután a Titánok elfecséreltek egy emberfórt, erre válaszul viszont Coatta másodjára is eredményesnek bizonyult, és ezzel végérvényesen eldöntötte a párharcot, 4-2.

A Titánok dicséretesen küzdöttek, míg az UTE versenyben maradt az alapszakasz 2. helyéért.