Titánok – FTC-Telekom 0-6 (0-1 0-4, 0-1)

Székesfehérvár, 296 néző. V.: Babic, Pálkövi, Dorner, Muzsik

Titánok: Belomoev – Mingazov, Dolinar, Krasnican, Lundin, Ambrus G. – Reiter, Dobmayer, Fekete A., Ambrus Cs., Keceli-Mészáros – Farkas B., Kóger B., Alapi, Dudkin, Nagy Á. – Molnár G., Nochta, Csiszer, Parragi, Győrffy. Edző: Anatolij Bogdanov.

FTC: Nagy Á. – Mcfadden 1, Boros, Pavuk (2), Kulmala (2), Nagy G. 2 – Seregély, Karmeniemi, Fowlie (1), Tamminen 1 (1), Tóth A. – Hegyi (1), Bohunicky 1, Kóger D. (1), Hajós, Somogyi (1) – Sarcia, Galántai, Farkas L., Roczanov, Tóth G. 1. Edző: Fodor Szabolcs.

Kiállítások: 4, ill 4 perc.

Kapura lövések: 18-45.

A két gárda eddigi három mérkőzése után a mérleg a fővárosiak felé billen, hiszen a zöld-fehérek hazai jégen először 6-0-ra, majd 5-2-re verték a Fehérvárt. Azonban a két együttes fehérvári randevúja bizakodásra adhatott okot, hiszen akkor 1-0-ra nyertek Anatolij Bogdanov tanítványai.

A keddi találkozó mezőnyjátékkal kezdődött, majd Csiszer dolgoztatta meg kicsit Nagy Kristófot a vendégek kapujában. A túloldalon Tamminen célozhatott kétszer közelről, de Belomoev hárítani tudott. Nyomott a Ferencváros, és a fölény a hatodik perc eltelte után góllá érett, Pacuk centerezését Mcfadden értékesítette, 0-1. Hazai emberelőny következett, de a fórban az FTC volt veszélyesebb, kettő az egy elleni szituációt azonban megoldott Belomoev, Karmeniemi eszén járt túl a fiatal portás. Egy zöld-fehér fór után Krasnican és Lundin is helyzetbe került, de nem sikerült az egyenlítés.

A középső harmad elején Fowlie éles szögből leadott lövését tolta oldalra botossal Belomoev, majd Nagy Ákos ziccerét fogta Nagy Kristóf. Felpörgött a mérkőzés, Kulmala nagy helyzetbe lőtte a mamutba a korongot, de a túloldalon Dudkin lehetősége is kimaradt. A folytatásban hosszú percekre beszorultak a fehérvári fiatalok, Fowlie, Roczanov és Nagy Gergő is próbára tette Belomoevet. A hatalmas fővárosi fölényt Forod Szabolcs együttese a 30. percben újabb gólra váltotta, Tóth Gergő lőtte ki a lepkést, 0-2. Kicsit feléledtek a hazaiak, Lundin vezette első sor be is szorította a Fradit, de szépíteni nem sikerült. Négy perccel a játékrész vége előtt Nagy Gergő hozta be a pakkot a harmadba, zavartalanul vezethette a korongot, majd középről szép mozdulattal kipókhálózta a bal felsőt, 0-3. Csökkent a koncentráció a hazai oldalon, pár másodperc után Somogyi is betalált, 0-4. Nem volt vége a Fehérvár vesszőfutásának, a 39. minutumban emberelőnyben Nagy Gergő ismét eredményes volt, 0-5.

Az utolsó húsz perc is abban a mederben kezdődött, amelyben a második véget ért, Belomoevnek már az első másodpercekben nagyot kellett nyújtózkodnia, hogy ne nőjön tovább a két csapat közötti differencia. Három és fél perc eltelte után Reiter ütőjében volt a szépítés, de a rutinos védő mellé lőtt. Az FTC azonban kihasznált egy újabb lehetőséget, Tamminen lövése csorgott át a kapuson, 0-6. A utolsó percekben bár a Fehérvár emberelőnyben támadhatott a becsületgólért, végül Nagy Kristóf kapott gól nélkül zárta a találkozót. A Titánok legközelebb pénteken a Győrt fogadják majd 14 órától.