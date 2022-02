Mindkét oldalon voltak bőven hiányzók, de ez a hazai csapatot jobban érintette, a Volán mindössze három sorral tudott kiállni a rangadón. A bikáktól Mario Huber, Ali Wukovits, Lucas Thaler, Vincent LoVerde, Florian Baltram és Lukas Schreier sem utazott el Székesfehérvárra, míg a a kék-fehérektől kisebb betegség miatt nem számíthatott a szakmai stáb Hári János, Szabó Dániel, Horváth Milán, Terbócs István, Colin Jacobs, valamint Rétfalvi Kristóf játékéra sem.

A találkozót lendületesen kezdték a felek, először Erdély cselezte be magát a kapu elé, ahol érdekes körülmények között szerelték a támadót, majd a túloldalon Nissner lövése szállt mellé. Nagy iramban folytatták a felek, Petan, Shaw, majd több ízben Sarauer is Lamoureux-vel állt szemben, de a vendégek portása jött ki győztesen az ütközetekből. Később Atkinson is kihagyott egy nagy ziccert, míg Paul Huber kísérleténél Tirronennek kellett nagyot nyújtózkodnia, majd Borzecki lövését fogta a finn kapus. A harmad derekán felpörögtek az osztrákok is, és az enyhe mezőnyfölényük négy és fél perccel a vége előtt góllá érett. Nilsson nem tudott mit kezdeni egy előreemelt koronggal, Raffl meglépett a pakkal és magabiztosan értékesített a ziccert, 0-1. A játékrész végén Petan és Leonhardt ökölharca után négy a négy szép akció végén Campbell bombázott a kapuba, 1-1.

A középső harmad nem kezdődött jól Fejér megyei szempontból. Egy távoli lövés elakadt Sarauerben, a korongot Predan találta meg legelőször, aki egy gyors mozdulattal a kapuba juttatta a játékszert, 1-2. Brennan kiállítása nyomán emberelőnybe került a Volán, és öt másodperccel a fór letelte előtt Shaw lőtte ki lendületből a jobb alsót, 2-2. Egy újabb fehérvári előny kimaradt, ahogy később Bartalis nagy helyzete is. A játékrész vége kiegyenlítettebbé vált, Schneider veszélyes lövése épphogy elkerülte a kapuvasat. A feszültség is nőtt a jégen, Nilsson és Dalhuisen kapott egyaránt kettő percet kakaskodásért.

Az utolsó húsz perc négy a négy elleni játékkal kezdődött, beszorultak a hazaiak, de a bikák nem tudtak nagy helyzetet kialakítani. A Volán fiataljai bátran játszottak, a vendég védők ezt nem is nézték jó szemmel, Némethnek ugrott neki Dalhuisen, de a játékvezetők páros kiállítást ítéltek. A harmad derekán először emberelőnyben támadhatott a Salzburg, majd a kiegészülés után Campbell nagy helyzete maradt ki. Négy perccel a vége előtt nagy lehetőséget kapott a Volán, Predan kiállítása után két percig fórban jöhettek Petanék. Bár az előny elején akadozott a gépezet, később egy szépségdíjas góllal megszerezte a vezetést a Fehérvár, Campbell távoli lövésébe Kuralt háttal a kapunak nyúlt bele, 3-2. Zúgott az ördögkatlan, Sarauer korongot szerzett, ziccerben szabálytalankodtak vele szemben, de a megítélt büntető kimaradt egy perccel a vége előtt. Levitte kapusát a Salzburg, de a három pont a Fehérváré lett a rangadón. Először nyert a szezonban Kevin Constantine együttese az RBS ellen.

Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg 3-2 (1-1, 1-1, 1-0)

Székesfehérvár, 1700 néző. V.: Fichtner, Siegel, Jedlicka, Konc.

AV19: Tirronen – Fournier (1), Campbell 1 (1), Erdély, Bartalis, Petan – Dahlroth, Nilsson, Shaw 1 (1), Sarauer, Kuralt 1 (1) – Atkinson, Dobmayer, Magosi (1), Németh, Mihály – Ambrus G. Vezetőedző: Kevin Constantine

Salzburg: Lamoureux – Heinrich (1), Pallestrang, Raffl 1, Nissner 1, Schneider (1) – Dalhuisen, Brennan, Huber, Järvinen, Loney – Kanzig, Züdneel, Hochkofler, Leonhardt, Borzecki – Maier, Stapelfeldt, Auer, Predan (1), Harnisch. Vezetőedző: Matt McIlvine.

Kiállítások: 8, ill 14 perc.

Kapura lövések: 29-32.