Sorozatban elbukott négy bajnokijával a Mol Fehérvár FC volt az élvonal leggyengébben teljesítő csapata a tavaszi idényben, illő volt ezen változtatni. Azonban Michael Borisnak nem csupán a Vidi eddigi eredménytelenségével, de az orosz-ukrán háború hatásaival is meg kellett küzdenie. Ugyanis a fehérváriak négy ukrán légiósa, Ivan Petrjak, Jevhen Makarenko, Bohdan Ljednyev és Artyem Sabanov csütörtökön jelezték a szakmai stábnak, hogy nincsenek abban a mentális állapotban, hogy segíteni tudnák a csapatot Pakson, hiszen jelenleg elsősorban Ukrajnában élő családtagjaikért, barátjaikért aggódnak.

A három belső védővel felálló, s a kapuban újra Kovács Dániellel kezdő Mol Fehérvár FC jó alapot adott a meccshez, már a 3. percben vezetett a Vidi. Alef ívelte előre remekül a labdát, a kilépő Peter Zulj ballal levette, jobbal pedig 11 méterről a hálóba lőtt a 11-szeres osztrák válogatott, 0-1. Arra számítani lehetett, hogy a bombaformában lévő, az eddigi 21 bajnokin 20 gólt szerző Ádám Martin nem marad észrevétlen. Rus és Lüftner közül lőtt kapura félfordulatból, alig tévesztett célt. Fiola Attila rögtön válaszolt, a paksi védelem csak leste, ahogy a fehérvári védő oxival emelt a kapu fölé. Az első fehérvári szöglet nyomán aztán el is döntötte a meccset a piros-kék egylet a 13. percben. Röviden szabadítottak fel a hazai védők, Dárdai Palkó pedig 15 méterről bal belsővel lőtte ki a jobb alsó sarkot, 0-2. Haraszti Zsolt azonban nem úgy gondolta, hogy elúszott a meccs. A 20. percben a tizenhatos előtt megtorpant, visszahúzta a lasztit, majd 17-ről jobbal ámulatba ejtően tekerte a bal felső sarokba, 1-2. Újra nyílt lett a találkozó, Kinyik léc alá tartó fejesét például a levegőben úszva paskolta szögletre Kovács Dániel. Élvezetes első félidőt hintett a paksi gyepre a két alakulat, s üdvözítő, hogy a Vidi felszabadultan, jól futballozott.

Forrás: Török Attila

Bognár György két helyen nyúlt bele csapatába, Szabó János Meggyes sérülése miatt állt be, de érkezett Böde Dániel is, így két tornyot kellett ledönteniük a fehérvári védőknek. Az 53. percben mégis a Vidi mesterlövésze, Kodro tehette volna biztosabbá a vezetést, de 12 méterről a kapufa mellé gurított. Pörgött a meccs, Ádám Martin Fiolát elnyomva fejelt a hálóba, nem is adta meg a gólt Bogár bíró, majd Papp a keresztlécre bólintott. A 63. percben Kovács mentette meg a Vidit, Haraszti lövését lábbal, Ádámét kézzel védte egy támadáson belül, végül a kapufa segítette ki a vendégeket. Boris frissített, s az érkező Evandro ólálkodott a kapu előtt, de ziccerben eltörte a labdát. Kapufából sem volt hiány, Nikolics Nemanjáé volt a harmadik a 83. minutumban. A negyediket egy perccel később Ádám Martin fejelte, csak onnan aztán a kapuba pattant a labda, 2-2. A legvégén Nego dönthette volna el a meccset, de az utolsó pillanatban Lenzsér tette ezt meg, szöglet után stukkolt a hálóba, s fordított a Paks...

Jegyzőkönyv

Paksi FC – Mol Fehérvár FC 3-2 (1-2)

Paks, 1386 néző. V.: Bogár G. (Garai, Horváth Z.)

Paksi FC: Nagy G. – Osváth, Tamás O. (Sajbán, 62.), Kinyik, Lenzsér, Meggyes (Szabó J., a szünetben) – Papp K., Szabó B. (Böde, a szünetben), Balogh B. (Windecker, 62.) – Haraszti (Nagy R., 78.), Ádám. Vezetőedző: Bognár György

Mol Fehérvár: Kovács D. – Nego, Fiola, Lüftner (Szendrei, 78.), Rus, Hangya – Alef – Pinto (Evandro, 69.), Zulj – Dárdai (Kovács I., 83.) – Kodro (Nikolics, 69.). Vezetőedző: Michael Boris

Gól: Haraszti (20.), Ádám (84.), Lenzsér (90+4) ill. Zulj (3.), Dárdai (13.)

Sárga lap: Szabó J. (56.), Kinyik (92.) ill. Pinto (34.), Alef (61.), Kodro (68.), Dárdai (72.), Kovács D. (77.), Rus (86.), Szendrei (89.)