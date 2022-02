A Mercedes-Benz Sport Akadémián rendezett városi ünnepségen köszöntötték a Kecskemét város színeiben kiemelkedő eredményt elérő sportolókat és felkészítőiket, így többek között a Seregélyesen élő parasportolót és Székesfehérváron dolgozó edzőjét is. A művégtaggal élő Császár Attila a Kecskeméti Mozgáskorlátozottak Egyesülete színeiben versenyez, második éve dolgozik együtt Takács Péterrel.

– Péter először a teljesítménydiagnosztikában segített, majd elvállalta a felkészítésemet is. A második szezonnak futunk neki együtt – újságolja Császár Attila, aki nem először vehette át a hírös város elismerését, a megyeszékhelyen működő csillagos autómárka is a támogatói között van.

– Májusban több külföldi parakerékpáros-versenyen is indulok majd, Ausztriában, Hollandiában is rajthoz állok, részt veszek az Európa-bajnokságon, utóbbira időzítjük a formát. Júniustól már lehet gyűjteni a paralimpiára a kvalifikációs pontokat, augusztusban pedig világbajnokság lesz Kanadában. Ha jól megy az Eb, talán oda is utazhatok. Kisebb felkészítő versenyeken is elindulok, ami tökéletes lesz arra, hogy a nyáron is tudjam tartani a formámat, illetve a finomhangolásra.