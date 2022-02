A karintiaiak több játékosukat is nélkülözték, ugyanis Jakob Holzer, Nikolas Würschl, Nick Petersen, Dennis Sticha és Johannes Bischofberger is sérüléssel bajlódik. A KAC elsőszámú kapusa, Sebastian Dahm az olimpián szerepelt hazája válogatottjával, így rá sem számíthatott Petri Matikainen vezetőedző, ám visszatérhetett volna a sokszoros válogatott, veterán Thomas Koch hosszabb sérülése után, ám végül nem írták be a jegyzőkönyvbe. A Fehérvárban pedig Henrik Nilsson, Colin Jacobs és Terbócs István kisebb betegség miatt nem léptek jégre.

Meglehetősen feszült hangulatban, és nagy lendülettel indult a találkozó, mindkét oldalon bőven akadtak helyzetek, de vagy a kapusok jártak túl a csatárok eszén, vagy a támadók lövései voltak pontatlanok. Aztán a 12. percben megtört a jég, Hári János ugrott ki a leshatárnál, Anze Kuralt adott „forintos” korongot Erdély Csanádnak, akinek hajszálpontos passzát Val Usnik fölött varrta fel a keresztvas alá, 0-1. A harmad hajrájában némileg többet pattogott a pakk a vendéglátók térfelén, bár részükről is több próbálkozást láttunk, de ezek elhaltak Rasmus Tirronen kesztyűjében.

Jól indult a középső játékrész fehérvári szempontból, a 24. percben remek akció végén Alexander Petan átadása után Bartalis István középről növelte a Volán előnyét, 0-2. És nem volt megállás, a 28. perc újabb Volán-találatot hozott, ezúttal Erdély fejezte be a támadást, és Bartalis volt az előkészítő, 0-3. A gól láthatóan megnyugtatta a kékeket, míg a házigazdák idegesen játszottak, el-el hagyták a korongot, és Usniknak köszönhették, hogy nem mentek még nagyobb hátránnyal a második szünetre. Más kérdés, hogy azért az utolsó percekben próbálta kapujához szegezni ellenfelét a KAC, de ebből a szorításból ki tudtak jönni Háriék.

A záró harmadot – hasonlóan az előzőhöz – a Volán góllal nyitotta, a 41. percben az eddigi asszisztkirály Petan juttatta a korongot Bartalis átadásából a gólvonal mögé, 0-4. Majd a széteső hazai védekezés újabb hibáját Kuralt használta ki könyörtelenül a 45. percben, 0-5.

Aztán még egyet sem fordult a kismutató és újfent Usnik volt kénytelen a gólvonal mögül kihalászni Erdély lövése után a pakkot, 0-6. Ezt követően sem állt le a Volán, az 50. percben a fiatalok is beindultak, és Németh Kristóf szintén megoldhatatlan feladat elé állította Usnikot, 0-7.

Jegyzőkönyv

Klagenfurt AC – Hydro Fehérvár AV19 0-7 (0-1, 0-2, 0-4)

Klagenfurt, 1854 néző, Vezette: Berneker, Piragic, Florian, Wimmler

EC Klagenfurt AC: Usnik - Strong, Schumnig, Fraser, Haudam, Hochegger – Unterweger, Postma, M. Ganahl, Hundertpfund, Maier – Tavzelj, Vallant, Witting, Ticar, Obersteiner – Sablattnig, van Ee, S. Geier, M. Geier, Kraus. Edző: Petri Matikainen

Hydro Fehérvár AV19: Tirronen – Atkinson, Horváth M., Shaw, Hári J. 1, Kuralt 1 (1) – Fournier, Campbell (1), Erdély Cs. 2 (2), Bartalis 1 (2), Petan 1 (2) – Dahlroth, Szabó D., Magosi, Sarauer, Mihály – Dobmayer, Ambrus G. (1), Németh K. 1 (1), Rétfalvi (1). Edző: Kevin Constantine

Kiállítások: 2. ill 6 perc Kapura lövések: 25-28