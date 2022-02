A Kisvárda elleni találkozón ötven percig partiban volt a Kohász vendéglátóival, ebből lehetett profitálni, de az már a párharc előtt egyértelmű volt, hogy a ötszörös Bajnokok Ligája-győztes a meccs favoritja. Nem titkolt célja volt azonban az Újvárosnak, hogy a rangadónak számító, de a tabellán sereghajtó Szombathelyi KKA elleni jövő vasárnapi lejátszásra kerülő mérkőzésre ezen az összecsapáson készüljenek fel.

Szűkös kerettel, mindössze tíz mezőnyjátékossal és három kapussal érkezett az ETO. A Rába-partiaknál csupa légióst láthattunk, csupán a fiatal Gerencsér Fanni volt a kivétel, a magyar csapattagokat pihentette Ambros Martín vezetőedző.

Veronica Christiansen törte meg két perc elteltével a gólcsendet, míg Bulath Anita szerezte a hazaiak első, és második gólját. A 7. percben először volt három gól a felek között, köszönhetően Christiansen eredményességének, 2-5. Ez a hármas differencia állandósulni látszott, bár néha azért faragott egyet-egyet hátrányán a Kohász. Sőt, 7-9-nél Kukucska Viktória mattolhatta volna Amandine Leynaudot, ám elakadt a francia hálóőrben a szélről belőtt labda. Az ETO félgőzzel játszott, mivel a héten még lesz egy BL meccse is, szombaton a CSZKA Moszkva otthonában. Ettől függetlenül tartotta magát a DKKA, egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet. Persze azért volt olyan eset is, amikor Crina Pinteát nem tudták megállítani az újvárosiak, 8-11. Vágó Attila próbálta forgatni csapatát, hiszen a betegségek miatt az erőállapot még egyeseknél nem is lehetett tökéletes. Mindenesetre a szünet előtt alakult ki az addigi legnagyobb, hatgólos különbség Estelle Nze-Minko találatával, 10-16.

Borgyos Panna gólja indította a második játékrészt, ám csak pillanatokra csökkentette a hátrányukat. Nze-Minkoval nem bírtak a piros mezesek, aki a 33. percre már ötször vette be a hazai kaput.

Forrás: Laczkó Iza/Dunaújvárosi Hírlap

Linn Blohm könnyű gólja után (15-22) pedig Vágó Attila időkéréssel próbált lelket önteni csapatába. Ez hozott ugyan némi lendületet, néhány szép DKKA-megoldást, de érdemben igazán nem lett az állásban mélyreható változás, inkább egyre jobban kinyílott az olló, és a 41. percben már tízre nőtt a Győr előnye, 16-26. Majd engedett a nyomásból a látogató, feljött a Kohász Farkas Johanna gólja után hatra, 23-29. Ehhez nagyban hozzájárult a DKKA kapujában repkedő Gabrileja Bartulovic, bár a hajrára ismét visszaállt a tíz gól közte.

Jegyzőkönyv

Dunaújvárosi Kohász KA – Győri Audi ETO KC 26-36 (12-17)

Dunaújváros, 500 néző, Vezette: Dáné Rita, Marton Zsófia

Dunaújvárosi Kohász KA: Bartulovic – Kukucska, Borgyos 2, Szalai B. 5, Weisheitel 3, Bulath 4 (1), Kazai 2. Csere: Wéninger (kapus), Farkas J. 5 (2), Matucza, Krupják-Molnár 2, Agócs, Polics 1, Kiss Cs. 2, Fodor N. Vezetőedző: Vágó Attila

Győri Audi ETO KC: Leynaud – Ryu 4 (1), Christiansen 6 (2), Oftedal 4, Blohm 5, A M. Hansen 4 (1), Nze-Minko 7. Csere: Solberg (kapus), Brattset 2, Pintea 1, Despotovic 1, Gerencsér 2. Vezetőedző: Ambros Martín

Kiállítások: 2, ill. 6 perc, Hétméteresek: 5/3, ill. 6/4