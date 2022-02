Immár Hornyák Zsolt vezetőedzővel a fedélzeten feszülhetett neki ellenfelének a PAFC. Az első félidő leginkább a kapusokról szólt: Markek Tamás fel óra után és a játékrész hajrájában is nagyot védett. A másik oldalon Szappanos Tamás is résen volt, aki Nagy Zsolt hatalmas ziccerét is védte. A fordulás után a VAR mentette meg teljes joggal a büntetőtől Szolnoki Rolandékat. Nagy Zsolt a büntetőterületen kívül szabálytalankodott Kabirivel. A 71. percben Jakub Plsek lőtt kapura veszélyesen, ám nem sokkal később a cseh csatár megsérült, hordágyon hagyta el a pályát. A hajrá nem hozott nagy izgalmakat, maradt a 0-0-ás döntetlen. Mivel a Kisvárda ikszelt Zalaegerszegen a PAFC maradt a tabella második helyén.

Budapest Honvéd - Puskás Akadémia 0-0