A Fehérvár keretéből Szabó Dániel és Dobmayer Dominik kisebb betegség miatt hiányzott, de így is négy sor támadóval rohamozhatott Kevin Constantine gárdája. A találkozó előtt Horváth Milánt köszöntötték, akit januárban a liga legjobb legjobb fiatal játékosának választottak.

Hazai nyomással kezdődött a mérkőzés, az osztrákok nehezen tudtak még a harmadukból is kijönni, de igazán veszélyes hazai lehetőségig három percet kellett várni, akkor Hári a kaput megkerülve próbálta áttuszkolni Lundin lábai között a pakkot, de nem sikerült. Fournier kiállítása miatt emberhátrányba került a Hydro Fehérvár AV19, amelyet negyven másodperc alatt ki is használtak a vendégek, Hancock mattolta a rövid saroknál Tirronent, 0-1. Megfogta a bekapott gól a Volánt, a kék-fehérek támadásai erőtlenek voltak és sok volt a pontatlanság is a hazaiak játékéban. Nyolc perccel a játékrész vége előtt a Dornbirn ismét betalált, ODonnell volt eredményes közelről, 0-2. A folytatásban Horváth, Hári és Bartalis előtt is adódott helyzet, de nem sikerült szépíteni.

Forrás: Pesti Tamás/Fejér Megyei Hírlap

Macierzynski lehetősége nyitotta meg a középső harmadot, majd a túloldalon Nilsson és Magosi is próbára tett Lundint. Próbálta fokozni a tempót a Fehérvár, de továbbra is sok hiba csúszott az átadásokba. Egyre nagyobb fölénybe került a Fehérvár, de Erdély és Dahlroth lövése is elhalt az osztrákok kapusában, közben pedig a vendégek kontráiban is megvolt a veszély, Hancock próbálkozása kerülte el éppen hogy csak a kaput. Ment előre a szépítésért Kevin Constantine együttese, a fehérváriak már mindenhonnan lőttek, de Fournier és Shaw távoli, valamint Magosi közeli próbálkozása sem volt sikeres. A túloldalon Antonitsch és Hauble kísérleténél volt levegőben a harmadik gól, de szerencsére megúszták a hazaiak.

Forrás: Pesti Tamás/Fejér Megyei Hírlap

Az utolsó harmadban nekiugrott ellenfelének a Fehérvár, Atkinson majd Shaw is tesztelte Lundint. A sok kihagyott helyzet azonban megbosszulta magát, Odennell közelről volt eredményes, 0-3. Semmi sem sikerült a kék-fehéreknek a kapu előtt, Németh a ketreccel szemben állva mellé húzta a pakkot. A harmad derekán végre megtört a jég, Kuralt távoli lövésébe Magosi nyúlt bele a kapu előtt, 1-3. Jacobs és Suhonen kekeckedése nyomán négy a négy ellen folytatódott két percig a mérkőzés, de a speciális játékszituációban nem sikerült tovább zárkózni. Hat és fél perccel a találkozó vége előtt azonban egyre csökkent a hátrány, Dahlroth szerezte meg első fehérvári gólját, 2-3. Emberelőnybe került a Fehérvár, zúgott a „Hajrá Volán”, és Kuralt révén összejött az egyenlítés is, 3-3. Levitte kapusát a Volán, hiszen a második helyre csak egy rendes játékidős sikerrel volt esély, de Atkinson rossz megoldása után betaláltak a vendégek, 3-4. A Hydro Fehérvár AV19 nagy felzárkózást követően vereséggel zárta az alapszakaszt. Az együttesnek bő egy hete lesz felkészülni a március 9-én rajtoló rájátszásra.