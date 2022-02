A Fehérvár Badminton SE sajnos ismét nem tudott teljes csapattal elutazni a megmérettetésre. A járvány miatt nem lehetett ott a társakkal a Kustán nővérek közül a fiatalabbik lány, Kata, míg a 2 évvel ezelőtt döntős Tárkány-Szűcs Dóra hiányzott Letsch Péter mellől a vegyesek mezőnyében.

Férfi egyesben Mórocz Ákosnak sikerült élete első egyéni érmét megszereznie a felnőttek között. Az első fordulóban Nagy Sámuelt, a másodikban Nagy Sebestyént búcsúztatta. A negyeddöntőben az a Horváth Csanád állt vele szemben, aki korábban a viadal első kiemeltjének volt túl nagy falat. Ennek ellenére Mórocz kétszettes győzelemmel lépett tovább a legjobb négy közé. Az elődöntőben a pécsi Pytel Gergő már nagy falatnak bizonyult, a fehérvári játékos így is büszke lehet teljesítményére.

Női egyesben Fortuna nem állt Simon Alíz és Kustán Noémi mellé, mindketten a későbbi döntősökkel csaptak össze a verseny elején, és bár nem sikerült dobogóra állniuk, de keményen megizzasztották az esélyesebb ellenfeleiket.

A páros versenyszámok felemásan sikerültek a fehérvári klub tollaslabdázóinak. A Letsch-Nagy-Szabó és a Mórocz-Turzó duónak is meglepetésre ideje korán véget értek a küzdelmek, míg a vegyes párosok mezőnyében a Mórocz-Kömives kombináció bár közel került az éremszerzéshez, de a negyeddöntőben három szettben kikaptak a hajdúszoboszlói színeket képviselő Elek-Mészáros kettős ellen. A fehérvári párosok becsületét a Hircze Nóra és a Kömives Dóra alkotta duó mentette meg, akik a nehéz kezdést követően - az első mérkőzésükön szetthátrányban, 10-15-ről fordítottak - magabiztosan nyerték elődöntőjüket is, így karrierjük során először játszhattak döntőt a magyar bajnokságon. A fehérvári lányok nem ijedtek meg a lehetőségtől, az első játszmát nyerték, a másodikat elvesztették, míg a döntő szettben nagy csatában végül alulmaradtak a pécsi Bukoviczki-Kiss párossal szemben. A Fejér megyei duó ezüstérme azonban így is kellemes meglepetésként hatott.

Nincs azonban sok idő pihenni, márciusban az első osztályú csapatbajnoki fordulókon lesz jelenésük a fehérváriaknak, remélhetőleg már teljes csapattal, ahol a legjobb háromba kerülés lesz a cél.