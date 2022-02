A csütörtöki, 4-1-es fehérvári győzelemmel zárult találkozó után kevesebb mint 24 órával később ismét találkoztak egymással a felek, a Volán keretébe visszatért Atkinson, de Dahlroth ezúttal nem állt a szakmai stáb rendelkezésére, valamint csütörtökhöz hasonlóan Bartalis sem volt bevethető.

Az első percek szlovén fölényt hoztak, a Fehérvár nem tudott eljutni a vendégek kapujáig. Ez később sikerült egy emberelőny formájában, és bár gólt nem sikerült szerezni, a fórnak köszönhetően felpörögtek a hazaiak. Hiába a kék-fehérek fölénye, a vezetést a Ljubljana szerezte meg, egy kapu előtti kavarodásban Maia tuszkolta át a korongot Tirronenen, 0-1. Öt perccel a játékrész vége előtt Shaw kapott egy remek kiugratást, de a támadó Hölsába lőtte a pakkot. A kihagyott ziccer megbosszulta magát, emberelőnyben egy szép akciót Simic zárt le eredményesen, 0-2. A 18. minutumban sikerült a szépítés, Nilsson lövésénél takartak jól a társak, a korong pedig a kapuban kötött ki, 1-2.

A második harmadból 32 másodperc telt még csak el, és a Fehérvár egyenlített. Hári távolról ráemelt korongját védte be kissé Hölsa, 2-2. Erving kiállítása után két percig fórban játszhatott a Volán, és bár az előnyben nem, de öt az öt ellen sikerült megszerezni a vezetést, Shaw értékesített egy kipattanót, 3-2. A folytatásban mindkét csapat próbálkozhatott emberelőnyben, de a két kapus jól védte a szögeket, majd pár perccel a harmad vége előtt Erdély büntetője maradt ki.

A záró húsz perc zöld-fehér helyzetekkel kezdődött, de szerencsére Tirronen elmúlt hetekben látott nagyszerű formája pénteken is kitartott. Beszorult az AV19, és ezen a vendégek emberelőnye sem segített ezen, de ezt is átvészelték a hazaiak. Az utolsó percekben végleg eldöntötte a három pont sorsát a Fehérvár. Előbb Petan pimaszul fonákkal a kapu mögül lőtte a pakkot Hölára, majd Kuralt is bevette közelről a szlovénok kapuját, 5-2.

A Hydro Fehérvár AV19 legközelebb vasárnap 17.30-tól lép jégre Villachban, majd Háriék hétfőn utaznak tovább Znojmóba.

Hydro Fehérvár AV19 – HK SZ Olimpija 5-2 (1-2, 2-0, 2-0)

Székesfehérvár, 1643 néző. V.: Hronsky, Soós D., Konc, Riecken

AV19: Tirronen – Atkinson (3), Nilsson 1 (1), Shaw 1 (1), Hári 1 (1), Kuralt 1 (1) – Fournier, Campbell, Erdély (1), Sarauer (1), Petan 1 (1) – Horváth M., Szabó D., Magosi, Jacobs, Terbócs – Ambrus G., Rétfalvi, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Ljubljana: Hölsa – K. Cepon, Erving, Leclerc, Simsic 1, Pance – Piche (2), Stebih, Sturm, Sodja, Maia 1 – Crnovic, Magovac, Murphy, Tomazevic, Kapel – Logar, Jezovsek, Koblar, M. Cepon, Ropret (1). Vezetőedző: Mitja Sivic.

Kiállítások: 8, ill 8 perc.

Kapura lövések: 30-27.