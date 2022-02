A Volán öt győztes bajnoki után kelt útra vasárnap egy kétmérkőzéses idegenbeli túrára. A Fehérvár vasárnap a szintén jó formának örvendő Villachnál vizitált. Az a találkozó kiegyenlített játékot hozott, a 16. percben még 3-1-re vezettek Háriék, de a liga legtöbb gólját jegyző Villach a vendégek védelmi megingásainak is köszönhetően vissza tudott jönni a meccsbe és 5-3-ra nyert.

– Jó mérkőzés volt – kezdte értékelését a klub honlapjának Kevinc Constantine. – Mindkét csapat győzelmi sorozatból érkezett a találkozóra, ennek megfelelően jó sebességgel kezdtek a csapatok. Megszerezték a vezetést, aztán gyorsan sikerült egyenlítenünk, majd vezettünk is. A Villach egy jó támadóerővel rendelkező csapat, ők lőtték a legtöbb gólt a ligában, megvan bennük a képesség, hogy visszajöjjenek a meccsbe és így is tettek. Van úgy, hogy egy másik csapat győz, és van, amikor mi adjuk ehhez a lehetőséget. A Villach biztosan úgy érzi, hogy megérdemeltek, ez így is van, de jó pár lehetőséget adtunk nekik. Vesztettünk korongokat, amiből könnyű gólokat lőttek, csak mi voltunk kiállítva, így ajándékoztunk nekik két emberelőnyös gólt is, de le a kalappal az ellenfelünk előtt. Úgy tűnt, kiismertük őket, és eddig még nem kaptunk ki ellenük, de nagyon nehéz négy mérkőzést nyerni egy ilyen jó csapat ellen.

A hétfői ellenfél a 21 hazai találkozón mindössze ötször vereséggel záró Znojmo volt. A találkozó első nagy helyzetére két és fél percet kellett várni, Hári csuklólövése zúgott el nem sokkal a haza ketrec mellett, majd a túloldalon Zubov ért bele veszélyesen egy távoli lövésbe, de Tirronen résen volt. Shaw kiállítása elindította a lejtőn a Volánt. A liga legjobb emberelőnyös mutatójával rendelkező csehek kevesebb mint egy perc alatt gólra váltották a fórt, Matus lőtt be egy kipattanót, majd Nilsson eladott korongja után Luciani talált be közelről, 2-0. Itt még nem volt vége a fehérvári védekezés rövidzárlatának, 22 másodperc után Eriksson is mattolta Tirronent, 3-0. Már-már úgy tűnt megállt a lejtőn a Volán, de a látszat csalt, a 8. minutumban Prokes lövése csorgott át a finn mamutjai között, 4-0. Megállt a hazaiak gólzuhataga, de a kék-fehérek védelme továbbra is ingatag lábakon állt, Kantornak pedig nem kellett túl sokat védenie a hazai kapuban. Öt perccel a vége előtt aztán sikerült a szépítés, Campbell bombája volt védhetetlen, 4-1.

A második játékrészt lendületes támadásokkal kezdték a csapatok, a Volán kapura tűzött mindent, amit lehetett, de hátul is figyelni kellett, hiszen több hiba már nem fért bele. Még három perc sem telt a harmadból, megrezzent a znojmói háló, Atkinson távoli lövése kötött ki a cseh kapuba.

Némi videózás után, de megadták a játékvezetők a találatot, 4-2. Lendületbe jött a Fehérvár, de a hazaiak kontráiba is bőven volt veszély, Neumann ziccerét fogta Tirronen. Jól játszott az AV19, a harmad közepén Rétfalvi helyzeténél védett nagyot Kantor. Hét perccel a játékrész vége előtt Atkinsont egy ütközés után akarták megverni a hazai játékosok, végül cseh emberelőnnyel folytatódott a mérkőzés. A fórt pedig kihasználta a Znojmo, Eriksson volt eredményes, 5-2. Ugyan a folytatásban a vendégek is próbálkozhattak öt a négy ellen, de nem sikerült faragni a különbségen.

Az utolsó húsz perc fehérvári lövésekkel startolt el, Fournier lehetősége volt a legbiztatóbb ezek közül, a kapuvason csattant a bekk kísérlete. Nyomott a Fehérvár, mindegyik sorban megvolt a veszély, de Kantor nem hibázott, az idő pedig vészesen fogyott. 12 perccel a mérkőzés vége előtt nagy esélyt kapott a Volán, emberelőnyben támadhatott Kevin Constantine alakulata. Hiába szorult be a Znojmo, a fehérvári offenzíva nem járt sikerrel. Hat perccel a vége előtt a kék-fehérek vezetőedzője kissé váratlanul levitte kapusát és hat az öt ellen rohamoztak Háriék. Nem akart semmi sem sikerülni a Fehérvárnak, így a két mérkőzéses túrájáról nulla ponttal tér haza a Hydro Fehérvár AV19. Folytatás csütörtökön, amikor Grazban lépnek jégre Petanék.