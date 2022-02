Magyarország-Montenegró 67-83 (15-17, 13-19, 14-20, 25-27)

Világbajnoki selejtező, E-csoport, 3. forduló, Debrecen, Főnix Aréna, 5000 néző,

vezette: Lanzarini (olasz), Gedvilas (litván), Straube (német)

Magyarország: Váradi 11/3, Vojvoda 11/3, Lukács 1, Allen 4, Keller Á. 6, csere: Pongó 3/3, Perl 14/3, Ferencz 12/12, Golomán -, Hopkins 5/3.

Montenegró: Cobbs 14/3, Popovic 5/3, Spasojevic -, Radoncic 3, Dubljevic 19/9, csere: Pavlicevic -, Mihailovic 27/15, Radovic 8, Nikolic 4, Drobnjak 3/3.

A mieink előbb Matoshinhosban 81-75-re verték a portugálokat, majd Kaposváron kaptak ki az olimpiai ezüstérmes franciáktól, 78-54-re. A délszlávok elleni, csütörtöki derbin az albások közül Vojvoda Dávid és Lukács Norbert kezdőként lépett pályára, Szabó Zsolt és Pongó Marcell a kispadon várt bevetésre. Váradi Benedek irányított, a gyűrű alatt Keller Ákos és Rosco Allen harcolt. Váradi betörés után szerezte a meccs első pontjait, a Valencia centere, Dubljevic kintről válaszolt. Aztán betalált közelebbről is, érkezett a parkettre a frissen honosított Mikael Hopkins, Keller leült pihenni. Lukács helyett Perl kapott bizalmat, Vojvodát pedig Ferencz Csaba váltotta, triplával nyitott. Amúgy nem mentek be a dobásaink, a labdák leszédültek a gyűrűről, Pongó Marcell kapott bizalmat, Váradi pedig pihenőt. Mihailovic volt elemében, őrizték ötpontos előnyüket a vendégek, eladott labda és a látogatók újabb kosara nyomán, 7-14-es állásnál időt kért a magyarok szakvezetője, Stojan Ivkovic. Ferencz emberről szerzett újabb hármast, betalált távolról Vojvoda is, egy pontra zárkózott nemzeti együttesünk. Mindkét oldalon esett kosár, az első negyedet Vojvoda középtávolija zárta, 15-17. A délszlávok kapták el a ritmust, Dubljevic előtt saját palánkjánál adott sapkát Hopkinsnak, majd a túloldalon volt eredményes, 15-25. Játékosaink hármasokkal kísérleteztek, kevés sikerrel, a vendégek szisztematikusan bejátszották a labdát Dubljevicnek, aki módszeresen megverte Hopkins-t. Keller talált be, a túloldalon Dubljevic kintről beköszönt újra, kimagaslott a mezőnyből nem csak termete, játéka okán is. Allen büntetőit bedobta, ami arra volt jó, hogy tízen belül lopózott a válogatott, Keller zsákolása után pedig időt kért Bosko Radovic. A hazai bajnokikkal ellentétben Vojvoda távoli kísérletei nem értek célt, a túlsó palánknál Popovic volt elemében, nálunk a frissen beállt Pongó Marcell trojkával jelentkezett, Cobbs kétpontossal és hármassal. Ivkovicra technikai hibát fújtak szövegelésért, félidőben 28-36 állt a táblán.

Ivkovicot kiállították, a második félidőben a kapitány két segítője, Pór Péter és Forray Gábor irányította az együttest, a mieink remek, 8-2-es sorozattal kezdtek, fel is jöttek 35-38-ra, időt kértek a vendégek. Kicsit távolodtak, Mihailovic remekelt, aztán közelebb araszoltak kosarasaink, Radovic visszaállította a korábbi különbséget. Dubljevicet tarthatatlan volt, a pálya bármely szegletéből betalált, ismét tízen kívülre került a jugoszláv utódállam, 38-49. Nem is lepattanókkal, a dobásokkal volt gond, a riválisnál Mihailovic is Nikolic nem rontott, nyílt az olló, 15 pontra nőtt a differencia, 38-53. A végjátékhoz közeledve sem sikerült közelebb jönni, aztán Vojvoda és Hopkins révén kicsit mégis, azonban magyar kosárral mindig jött azonnali válasz. Végig vezetve, megérdemelten nyert a klasszisokkal tűzdelt Montenegró, 67-83. A felek vasárnap, 18 órakor Podgoricán találkoznak.