DVTK Jegesmedvék – Dunaújvárosi Acélbikák 9-1 (2-0, 5-1, 2-0)

Miskolc, 485 néző

Vezette: Nagy A., Tímár, Kis-Király, Vincze G.

DVTK Jegesmedvék: Kiss B. – Wehrs (3), Doetzel (1), Walker 1 (1), Parnham 1, Seto 1 (2) – Hadobás (1), Szirányi B. 1 (1), Galajda (1), Galanisz 1 (3), Hajnik 1 – Illés (1), Vojtkó (1), Mattyasovszky 1, Miskolczi, Elgestal 1 (1) – Farkas O. (1), Pecsét, Ritó, Farkas M. 1, Szabad. Vezetőedző: Tokaji Viktor

Dumaújvárosi Acélbikák: Krajcovic (Kovács D.) – Szécsi, Tkacsenko, Szappanos, Horváth Á., Németh Á. – Erdély B., Benke, Tamás, Stuchlik, Szűcs I. (1) – Lescovs, Druja, Pinczés O., Németh P., Ribcsik 1 – Pozsár, Bubnov, Lőczi, Somogyi N., Marosi. Vezetőedző: Azari Zsolt.

Kiállítások: 4, ill. 14 perc

Kapura lövések: 60-18

Az előző fordulóhoz képest a Bikák sorait alaposan átrendezte Azari Zsolt vezetőedző, nem lépett jégre Jegor Kabatajev, Igor Bobcek és Török Viktor. A vendéglátóknál pedig Ville Hyvärinent bordatörése miatt nem lehetett bevetni, Kiss Roland két meccsre szóló eltiltása még életben volt, ezért kihagyta a találkozót.

A miskolciak várhatták jobb formában a mérkőzést, dacára annak, hogy a januárban lejátszott 11 mérkőzésükből csak hármat nyertek meg, ám az összes vereségük szoros volt, egyszer sem kaptak ki kettőnél több góllal. Az Acélbikák lassan két hónapja nyeretlenek, 16 mérkőzés óta nem tudtak győzni.

Már az első harmad után látszott, hogy ez a széria nem szakad meg ezúttal sem, ám a középső játékrészben alaposan ellenfelük fölé nőttek a vendéglátók, szűk tíz perc alatt négy gólt rámoltak be az újvárosi ketrecbe, bár azt megelőzően már kapust is cseréltek a piros-fehérek, a 30. percben időt is kellett a hatodik miskolci találat után kérnie Azari Zsoltnak, hogy megelőzze a még nagyobb különbségű eredmény kialakulását. Ez valamelyest sikerült, igaz, kaptak még egyet, de utána Ivan Ribcsik megszerezte a szépítő találatot, 7-1.

A záró húsz percben sem álltak le a Macik, de ezt megúszták két góllal a vendégek.

Érdekesség, hogy a DVTK úgy aratta nagyarányú győzelmét, hogy mindegyik gólját más játékosa szerezte.