A rendíthetetlen évkezdetének, és a Ferencváros Paks elleni vereségének köszönhetően egyértelműen a bajnoki címre esélyes csapatok közé sorolható a Puskás Akadémia. A Ferencváros, és a Mol Fehérvár legyőzését követően vasárnap Mezőkövesden is nyert Hornyák Zsolt együttese. A két – meggyengült – „nehézfiú” után egy leginkább védekezésre „szakosodó” gárda ellen is nyertek. Méghozzá magabiztosan, úgy, hogy már negyed óra után előnyben futballozhattak. Alexandru Baluta pedig a szünet után bepakolt egy gólt, bár a házigazdáknak volt válasza, megtartotta előnyét a PAFC, és 2-1-gyel begyűjtötte a három pontot.

– Nehéz mérkőzésre számítottam, de a csapatom a hozzáállásával, és az első félidei játékával nem hagyott kérdést azt illetően, ki lesz a mérkőzés győztese – szögezte le Hornyák Zsolt. – A második félidőben körülbelül tíz percig nagyon egyszerűen akartuk előrevinni a labdát, ezzel pedig játékba hoztuk a házigazdát. Ekkor kaptuk a gólt is. Egyébként uraltuk a mezőnyt, és a játékot. Megvolt a lehetőségünk arra, hogy három, vagy akár négy gólt is szerezzünk, de ezzel együtt is fegyelmezetten és jó mentalitással játszottunk. Köszönöm ezt a játékosaimnak – zárta mondandjóját a mester.

Nem újdonság a PAFC játékosai és szakmai stábja számára, hogy nem maga elé, hanem hátrafelé kell tekintenie a tabellán, de aligha ezzel foglalkoznak Felcsúton. Annál is inkább, mert 14 forduló még hátravan a bajnokságból. A Ferencváros keresi önmagát, a Vidinél ennél is súlyosabb a helyzet, a Kisvárda pedig tapadni látszik. A Puskás Akadémia viszont rendkívül stabil, és aligha szeretné, hogy forduljon a kocka.