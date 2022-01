A tehetséges linebacker 2018-ban igazolt a koronázóvárosiakhoz, akkor még valószínűleg még ő sem gondolta volna, hogy három évvel később az NFL kapujáig vezethet az útja Fejér megyéből. Zilai János nemcsak a Fehérvár amerikai futballcsapatának erőssége, hanem a magyar válogatott alapembere is. 2021 őszén pedig történelmet írt, hiszen első magyarként részt vehetett az NFL Tottenham Hotspurs stadionjában rendezett nemzetközi játékosválogatóján. Mondhatni lendületből utazott ki Angliába, hiszen mind klubjában, mint a nemzeti csapatban szerepet kapott előtte. A válogatón jó teljesítményt nyújtott, de nem került be azon szerencsések közé, akikre egy több hónapos felkészítés és egy esetleges NFL-csapattal történő leszerződés vár.

– Még decemberben szóltak a szervezők, hogy heteken belül megkapjuk az emailt az eredményekről. Végül január harmadikán én is megkaptam a levelet, melyben közölték, hogy sajnos idén nem választottak be a legjobbak közé. Leírták, hogy ez volt az eddigi legerősebb felhozatal a válogatókon, és egyáltalán ne csüggedjek, hiszen az, hogy nem kerültem be, semmit sem von le az értékemből mint játékos – nyilatkozta a fehérváriak játékosa.

Zilainak mivel még mindig csak 23 éves jó esélye lehet a következő években, hogy megugorja a szükséges lépcsőfokokat. Ebben nagy segítségére lehet a program egyik játékosmegfigyelője, James Cook, aki jó tanácsokkal látta el a magyar linebackert.

– Tetszett nekik, hogy odafigyelek a részletekre. A flexibilitás-méréseket például hibátlanul teljesítettem, ami nagyon fontos szempont. Az is imponált nekik, hogy valóban úgy mozgok, mint egy atléta, és nagyon agresszíven, keményen játszok a meccseken. A jövőben kicsit nagyobbnak, izmosabbnak kell lennem, illetve még egy kis robbanékonyság kell, és még jobb esélyeim lesznek.

A magyar amerikai futballista a következő szezont is a Fehérvár Enthroners színeiben kezdi majd meg. Az évnek mindenesetre nagy motivációval vág majd neki, hiszen jövőre ismét megrendezik az NFL európai seregszemléjét, Fehérváron pedig minden adva van a 23 éves Zilai fejlődéséhez.

– Fehérváron mégiscsak egyNFL-t is megjárt edzővel dolgozhatok, az amerikai játékosok is rengeteget tudnak segíteni a fejlődésemben. Tehát mindenképp az Enthronersben folytatom, nyáron folytatódik a válogatott felkészülés, közben pedig folyamatosan fejlesztem magam.