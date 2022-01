Fél órás késéssel kezdődött az Alba nyírségi vendégjátéka, ugyanis a meccsre tartó fehérváriak busza a fővárosban koccanásos balesetet szenvedett, vétlen szereplőként. Senki sem sérült meg, a rendőri intézkedést követően a csapat folytatta útját a keleti végekre. Lenzelle Smith két dobása nem ment be, aztán a hazaiak is hibáztak. Az irányítóként kezdő Vojvoda hármasával vezetett az Alba, a határszéliek Pipiras révén fordítottak, Davis zsákolással egalizált, a vendéglátóknál LeDay ügyeskedett, Bryce hármasával pedig 12-5-re elléptek, időt kért az Alba trénere, Matthias Zollner. Takács Milán a támadóidő lejárta előtt szerzett bravúros hármast, aztán ziccert hibázott, azonban Laksa közelről javított, Szabó pedig egalizált. Johnson hármasa a hálóba hullt, később betörés után is eredményes volt, megint elléptek a nyírségiek, 17-12. Sőt, Bryce megmozdulásával növelték előnyüket, tízre nőtt a differencia, a parkettre érkezett Pongó és Stark is, előbbi büntetőivel közelített a Fehérvár,a chilei magasember, Manuel Suarez hármasa zárta az első negyedet, 29-18. Nem mentek be a fehérváriak dobásai, aztán Omenaka, Stark és Pongó jóvoltából közelített az Alba, időt is kért a hazai szakvezető, a fehérvári utánpótlásban négy szezont töltő, tavaly nyáron szülővárosába visszatérő Pethő Ákos, 33-26. Felváltva estek kosarak, a házigazdák több, szerencsés pontot szereztek, amikor dadogott a labda, végül beszédült, aztán Bryce remekelt, hússzal meglógott a Hübner, 53-33. A félidőig két egységet jegyzett a vendéglátó, hetet az Alba, húsz perc után 55-40 virított az eredményjelzőn.

Leday és Pipiras révén megint távolodott a hazai egylet, Vojvoda nem találta a ritmust, Leday betörés után növelte pontjai számát, ismét húszra hízott a differencia, Zollner időt kért, 63-43. Nem segített, Pipiras távoli hármasa a gyűrűben landolt, a fehérvári hármasok nem mentek be, ellenben a hazaiak mindent beszórtak, a sarokból Suarez beköszönt, 72-45. Nem volt ritmusa az Alba játékának, aztán Szabó hármasa célba ért, ami arra volt elegendő, hogy ne lépjen el harminccal a keleti alakulat, Leday zsákolt látványosan, a túloldalon Stark dobott kosarat, nem tudott húszon belülre kerülni a Fehérvár, fél óra után 79-54-re vezettek a házigazdák. Balsay középtávolról volt eredményes, a túloldalon Johnson ügyeskedett, az Albánál Balsay megint betalált, ezúttal kintről, a Nyíregyházánál Johnson szerezte zsinórban a kosarakat. Nem tudott húsznál beljebb jönni a Fejér megyei brigád, sőt, Johnson két, mintaszerű trojkája után időt kért Zollner, a meccs vége előtt öt perccel, 96-71. LeDay kapta el a fonalat, ő szerezte a házigazdák 100. pontját, a hazaiak megérdemelten nyertek, 105-79-re.

HÜBNER Nyíregyháza BS-Alba Fehérvár 105-79 (29-18, 26-22, 24-14, 26-25)

NB I-es bajnokság, 17. forduló, Nyíregyháza, Continental Aréna, vezette: dr. Mészáros B., Nagy V., Pozsonyi L. (Gorka Sz. Zs.)

Nyíregyháza: Johnson 26/12, Bryce 27/9, Kiss B. -, Pipiras 18/6, LeDay 24, csere: Bazsó 1, Mokánszki -, Suarez 9/9. Vezetőedző: Pethő Ákos

Alba: Vojvoda 15/9, Takács Milán 3/3, L. Smith 1, Laksa 2, Davis 6, csere: Stark 15/3, Szabó Zs. 5/3, Balsay 8/3, Omenaka 10, Pongó M. 14/3. Vezetőedző: Matthias Zollner