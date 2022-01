Az utóbbi hónapok sikertelen hatvan percei után az az Alba hívei abban bízhattak, hogy talán Siófokon megszakad a csapat negatív sorozata, és két ponttal a tarsolyában fejezi be a találkozót. A mérkőzés előtt derült ki, hogy több hiányzója is lesz a Siófoknak, amely akár az Alba malmára hajthatta a volna vizet, így keretükből Kiss Nikolett és Csapó Kincső sérülés, míg Lakatos Rita, Sirián Szederke, Simona Szarková, Herczeg Lili és Lapos Laura betegség miatt hiányzott. Such Nelliről pedig az utolsó pillanatban derült ki, hogy nem tudja vállalni a játékot.

Ezt alá is támasztotta, hogy minden kétséget kizáróan jobban kezdett az Alba FKC, Triscsuk Krisztina vezető találata után egészen a 9. percig a vendégeknél volt az előny, ám utána – ez meccsek óta visszatérő probléma – elfogyott a tudomány, és a Balaton-parti gárda szép lassan átvette az irányítást. Debreczeni-Klivinyi Kinga, Simone Böhme, valamint Puhalak Szidónia révén hirtelenjében háromgólos előnyt kovácsoltak a narancs-feketék, ráadásul még Malin Holta is elkapta a fonalat náluk. Mindenesetre a folytatásban állandósította a Siófok a négy-hatgólos előnyét, amely kitartott egészen a félidő végéig. Maja Vojnovic jól állta a sarat a hazai kapuban, és nagyon nehezen sikerült semlegesíteni a vendéglátók kulcsembereit. A 26. percben Triscsuk hétméteresből négyre csökkentette a hátrányt, ám Andela Janjusevic pillanatok alatt újabb hazai találattal rukkolt elő, 16-11. A szünetre sem lett azonban jobb a helyzet, és a házigazdák mehettek elégedettebben a pihenőre.

Aztán a szünetet követően sem lett igazán kerekebb fehérvári szemszögből, Holta, és társai szép lassan felőrölték az Alba Fehérvár KC védekezését, és a 41. percre továbbra is öttel vezettek Böhme újabb góljának köszönhetően, 24-19. Ezt nem igazán tudta az Alba Fehérvár KC csökkenteni, bár az 52. percben feljöttek háromra Szarka Adrienn a találata után. Ez volt a legkisebb differencia, a végjáték pedig újfent a hazai együttesé lett. Egyáltalán nem remegett meg a siófokiak keze, válaszoltak Utasi Linda góljára, melyet Katarina Jezic és Simone Böhme találatai fogtak közre, majd Janjusevic is betalált, 28-23. A közvetlen hajrában a 17. évében járó Krasznai Júlia csereként beállva másodszor is hétméterest hárított, ezúttal Töpfner Alexandra nem vette be a kapuját - eloszlatva ezzel a Fehérvár minden reményét, megérdemelten otthon tartva a két pontot.

Az Alba Fehérvár KC legutóbb 2021. november 5-én győzött, a Szombathely ellen...

- Értékes győzelmet arattunk. Nagyon sok hiányzónk volt sérülés és betegség miatt, de az egészséges játékosok extra teljesítményt nyújtottak. Ebből a győzelemből építkezünk, remélem, hogy minél hamarabb teljes lesz a keret. - értékelt Uros Bregar, a vendéglátók szakvezetője.

- A Siófok megérdemelten nyert. Támadásban gyenge teljesítményt nyújtottunk. Sok problémát okozott a Covid az elmúlt hetekben, ez ma látszott a csapat teljesítményén. - vélte Boris Dvoršek.