Mindent lehet állítani, csak azt nem, hogy elégedett lett volna a Dunaújvárosi Acélbikák csapatvezetője, a klub legendája Azari Zsolt a piros-fehérek legutóbbi összecsapása után. Enyhén szólva leszedte a keresztvizet az utódokról, és honi sportvezetőtől szokatlan módon reagált a DEAC elleni 3-7-es vereségre. Így aztán kíváncsian vártuk, hogy ezúttal milyen játékkal rukkolnak ki a Bikák, és volt-e foganatjuk Azari szavainak? Mindenesetre nagy szükségük volt a pontszerzésre Győrben a mini rájátszást, a playoff-kvalifikációt jelentő tizedik hely megszerzéséért a Titánokkal szemben folytatott harcban.

Más kérdés, hogy házigazdáik sincsenek csúcsformában mostanság. Igaz január második napján éppen az Acélbikák ellen törték meg tizennégy meccses vereségsorozatukat, de azóta nem örülhettek a győzelemnek. Ehhez az is hozzájárult, hogy a legutóbbi hat találkozójukból négyszer játék nélkül szenvedtek vereséget, mivel a DAB elleni mérkőzés után a csapaton gyorstesztet végeztek, amelyek alapján másnap az egész legénység PCR teszten vett részt. A vizsgálatokon kiderült, hogy a Győr együttesének a túlnyomó többsége Covid pozitív lett, valamint a MAC ellen 4-1-re, míg a DEAC-tól 1-0-ra kaptak ki.

Szokatlan intermezzoval kezdődött a mérkőzés, a 63. másodpercben kényszerből kapust kellett cserélnie a Bikáknak. mivel Pavel Krajcovic szerelésével problémák adódtak, ezért Kovácsnak Dávidnak kellett beugrania.

Azzal nyitottak az újvárosiak, hogy alig két perc elteltével kétszer ültették le őket a büntetőpadra, és közel egy percig voltak kettős emberhátrányban, de akármennyire is nyomott az ETO HC, de nem tudták megszerezni a vezetést. Szokatlan volt, hogy idejekorán Ladányi Balázs a zöld-fehérek mestere levitte kapusát, ám ez sem hozott eredményt, és csalódottan korcsolyázhatott vissza ketrecébe Tóth Károly. Aztán egészen a 15. percig tartott a húzd meg-ereszd meg csata, melyből a győriek jöttek ki jobban, és Dunaújvárosban nevelkedő, a klubnál több idényt is lehúzó Léránt René Lendák Martin középre tett korongjából előnyhöz juttatta csapatát, 1-0.

Annak ellenére, hogy kétszer is fórban – ebben volt közel egyperces kettő előny is - indították a középső harmadot az Acélbikák, mégis a vendéglátók találtak be Kováts Máté révén, aki sistergős bombát zúdított Krajcovic kapujára, korongja pedig utat talált a hálóba, 2-0. Ezt követően nem hagyták a játékosok kihűlni a büntetőpadot, mindkét oldalon bőségesen osztották a játékvezetők a kiállításokat, az ETO négy, míg a vendégek hat percig voltak hátrányban. A hajrában még időkéréssel próbálkozott Leo Gudas a vendégek szakvezetője, valamint levitte kapusát is, ám már annyira rövid idő – mindössze tizenegy másodperc – volt hátra, hogy nem változott az állás, és így aztán újabb vereséget könyvelhettek el a piros-fehérek..

Ezzel lényegében nem változott semmi a tabella hátsó régiójában, továbbra is megmaradt az egy pontnyi különbség a Dunaújvárosi Acélbikák és a Titánok között, így tovább folytathatja majd a harcot a két Fejér megyei gárda a rájátszásba kerülésért.

Jegyzőkönyv

UNI Győri ETO HC – Dunaújvárosi Acélbikák 2-0 (1-0,1-0, 0-0)

Győr, 123 néző. Vezette: Kókai, Timár, Muszik, Pálkövi

Győri ETO: Tóth K. - Kmec, Tornyai, Majoross, Nagy M., Odnoga - Bukor, Vas M., Dézsi, Schmál, Turbucz - Kováts 1 (1), Lendák (1), Léránt 1, Madácsi (1), Szalma (1) - Béres, Mesterházy, Bödök, Czakó, Szlama. Vezetőedző: Ladányi Balázs.

DAB: Krajcovic (Kovács D.) - Pozsár, Bubnov, Szappanos, Stuchlik, Rybchyk - Lescovs, Bobcek, Szűcs I., Németh P., Török - Erdély, Szécsi, Németh Á., Horváth Á., Pinczés - Druja, Somogyi, Marosi, Gebei, Lőczi. Vezetőedző: Leo Gudas.

Kiállítások: 10 ill. 18 perc Kapura lövések: 39-31