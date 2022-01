A hétvégi, ezüstéremmel véget ért Magyar Kupa négyes döntője mély nyomott hagyott a szurkolókban, az átlagosnál kevesebb néző foglalt helyet a Raktár utcában, valamint a szurkolótábor az első tíz percben nem tetszését kifejezve némaságban burkolódzott.

A találkozón villámrajtot vett a Volán, 42 másodperc alatt kétszer is megrezdült a csehek hálója. Először Nilsson szép csuklómozdulattal pókhálózta ki a jobb felsőt, majd Fournier is beköszönt, 2-0. Három perc múlva a Znojmo is betalált, Svodoba mattolta Tirronent, 2-1. A gólgazdag kezdés után csendesebb percek következtek, aztán tíz perc után megszólaltak a dobok, majd a Znojmo jöhetett emberelőnyben. Beszorult a Fehérvár, Tirronen kapujára csak úgy záporoztak a lövések. Öt az öt ellen azonban a Voláné volt a pálya, Bartalis lőtte be a harmadik hazai gólt, 3-1. A túloldalon Prokes ziccerét hárította a kék-fehérek finn kapusa.

Nilsson kiállítása után a második harmad elején emberelőnyben támadhatott ismét a Znojmo, de a liga egyik legjobb fóros mutatójával rendelkező gárda helyzetbe sem tudott kerülni. Nehezen találta meg a ritmust a Fehérvár, öt perc elteltével Sarauer ütőjében volt az újabb hazai gól, de sajnos benne is maradt. 11 perccel a középső játékrész vége előtt megszületett a harmadik fehérvári gól, Magosi értékesítette közelről egy kipattanót, 4-1. Bartko próbálta volna távolról visszaállítani kettőre a differenciát, de Tirronen magabiztosan hárított. Később az AV19 első sora rendezett tűzijátékot Kantor kapujánál, de az eredmény nem változott. Nyomott a Volán, és a fölény újabb góllá érett, Shaw talált be oldalról, 5-1. Emberelőnybe került a Fehérvár, és az első haza fórt gólra is váltotta Kevin Constatine együttese, Atkinson távolról volt eredményes, 6-1.

Az utolsó harmad nagy kérdése volt, hogy folytatódik-e a fehérvári gála, vagy a csehek szépíteni tudnak az eredményen. A záróetap előbbi forgatókönyv szerint folytatódott, az áthúzódó kettő plusz kettő perces emberelőnyből oldalról Petan is mattolta Kantort, 7-1. Támadásban maradt az AV19, Petan újabb próbálkozása a kapuvason kötött ki. Öt perc elteltével a hazai kapu előtt egy tömegjelenet után szabadultak el az indulatok, Tirronenre ugrattak a cseh támadók, Jacobs és Nilsson pedig igyekezett megvédeni kapusát. A folytatásban továbbra is Volán-helyzeteket jegyezhettünk fel, de Kantor, vagy a védők blokkjai tartották az eredményt.

A Fehérvár magabiztos győzelemmel feledtette a kupakudarcot, folytatás pénteken a Bolzano ellen 19.15-kor.

Hydro Fehérvár AV19 – Tesla Orli Znojmo 7-1 (3-1, 3-0, 1-0)

Székesfehérvár, 1056 néző. V.: Siegel, Fichtner, Kong, Durmis.

AV19: Tirronen – Atkinson 1 (2), Nilsson 1 (1), Magosi 1, Hári (1), Kuralt (1) – Fournier 1(1), Campbell, Erdély, Bartalis 1 (2), Petan 1 (1) – Dahlroth, Szabó D., Shaw 1, Sarauer, Terbócs – Rétfalvi, Jacobs (1), Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Znojmo: Kantor – Sedlak, Culkin, Gorcik, Prokes, Luciani – Tejnor, Bartko, Köver, Matus, Eriksson – Hrabal, Younan, Svoboda 1, Kvasnica (1), Neumann (1) – Stransky, Haman, Oscadal. Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Kapura lövések: 38-22.