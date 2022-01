– Pongó Marcell dudaszós hármasa demoralizált bennünket, ott ment el a meccs – mondta nem sokkal a lefújást követően Forray Gábor, a tavaly még a fehérváriakat irányító szakvezető, a KTE trénere. A meccsen addig semmit sem mutató fehérvári kosaras bravúros hármassal jelentkezett, a folytatásban pedig nem hibázott, összesen 10 pontot gyűjtött a fehérváriak 86-83-as sikerével végződő alföldi találkozón.

– Kevesen voltunk betegségek és sérülések miatt, nem számíthattunk Lukácsra és Balsayra sem, Fakuade combsérülése sem jött teljesen rendbe, összesen kilencen voltunk a keretben – mondja Pongó. – A harmadik negyedben ráadásul Lenzelle Smith kivált a játékból, kakaskodás miatt kiállították, a hazaiak elmentek 14 ponttal, onnan kellett visszakapaszkodnunk. Védekezésben váltottunk, ami megfogta a hazaiakat, zárkóztunk, a végén pedig sikerült fordítanunk. A hármasom valóban jól jött a záráshoz közeledve, ezzel elléptünk öt ponttal. Wittmann ott volt rajtam, de sikerült a labdát jó ütemben elengednem. Előzőleg semmit nem dobtam be, a negyedik negyed derekán még nulla ponttal rendelkeztem, tiszta helyzetekben hármasokat, ziccereket is rontottam, a végén azonban nem hibáztam. Ezúttal másként alakult, előzőleg, a Falco elleni győzelem során a meccs közben ment jól, a lefújás előtt kétszer kerültem jó helyzetbe, mindkét triplám kiperdült a gyűrűből, pedig amikor elengedtem, úgy éreztem, a hálóba hull. A legutóbbi sikerhez nagyon kellett, hogy akadtak nálunk nagyon jó teljesítmények, Stark, Vojvoda és Szabó Zsolt is extrát nyújtott.

A fehérváriak szombaton este a tavalyi döntős Szolnok vendégei, az Olaj utolsó két bajnokija megbetegedések miatt elmaradt. A tabella második helyén várják az ütközetet, az ősszel Fehérváron 88-81-re nyertek az olajosok, pedig az Alba félidőben még 21 ponttal vezetett. Pongó az októberi meccsen ugyanúgy 10 pontot jegyzett, mint bátyja, Máté a vendégeknél. A fehérvári játékos ezúttal legyőzné a testvérét.