DFVE – GYVSE-UNI Győr 24-3 (4-0, 7-1, 7-1, 6-1)

DFVE gólszerző: Gurisatti 4, Mucsy 3, Sajben 3, Mahieu 3, Szellák 3, Szilágyi 2, Garda 2, Somogyvári 2, Sümegi, Horváth.

A téli bajnoki szünet utáni első mérkőzésen Mihók Attila lányai az eddig pont nélküli Győrt fogadták. Mindössze 16 másodpercet kellett várni az első hazai gólra, Szellék Csenge köszönt be, majd pár perccel később ismét betalált a fiatal játékos. A Dunaújváros már az első negyedben erődemonstrációt tartott, Szellákon kívül Sümegi Nóra és Somogyvári Lili is gólt szerzett, 4-0. A második nyolc perc elején ugyan a győri Kurucz Nóra büntetőből eredményes volt, de a folytatásban már nem volt sok köszönet a vendégeknek, mind a második, mind a harmadik negyedben hétszer talált be a DFVE. Az utolsó játékrész 6-1-es hazai fölénnyel zárult, a vége magabiztos, 24-3-as Fejér megyei diadal lett. Gurisattiékra szerdán jóval komolyabb feladat vár, hiszen a nagy rivális UVSE gárdájához látogatnak.