Volt miért visszavágni a DKSE csapatának, hiszen még októberben Debrecenben minden szettet 25-23-ra megnyerve győzte le a DEAC őket, ráadásul a pontvadászatban eddig ez volt a házigazdák az egyetlen sikere.

Jól indított a DKSE, és maradva a sormintánál az első szettben ugyanolyan eredmény született, mint már korábban. A folytatást igencsak beárnyékolta, hogy remekül ment a második játszmában is, 7:1-re, majd 10:5-re is vezettek, ám 13-10-nél az addig kiválóan játszó Kecskeméti Bálint megsérült, és ez alaposan megzavarta a piros-fehéreket, és el is ment ez a szett.

Nem tudták kulcsemberük kiesését kiheverni, ezután a harmadik, és a negyedik játékrészt is aránylag szoros csatában elvesztették.

DKSE –DEAC 1:3 (23, -21, -21, -21)

Dunaújváros, 172 néző

Vezette: Kiss Z., Szabó Z.

DKSE: Farkas 1, Hatvany 2, Kecskeméti 10, Kisházi 2, Pavljuk 31, Laczi 13. Csere: Sümegi (liberó), Tamási 2, Gutiérrez 5, Vida, Béres. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

DEAC: Remete 1, Tóth A. 7, Cesar Coelho 25, Almora 14, Fazekas 11, Bagics 9. Csere: Mészáros Z., F. Nagy (liberók), Tar. Vezetőedző: Fodor Antal.