Dunaújvárosi Acélbikák – DEAC 3-7 (1-2, 0-1, 2-4)

Dunaújváros, 223 néző

Vezette: Nagy A., Gangel, Kocsány, Szabó D.

Dunaújvárosi Acélbikák: Krajcovic (Kovács D.) – Bubnov, Pozsár, Ribcsik, Stuchlik, Szappanos – Bobcek (1), Lescovs 1 (1), Németh P. 1 (1), Szűcs I. (1), Török (1) – Erdély B., Szécsi (1), Horváth Á., Németh Á., Tamás – Druja, Pinczés O. 1, Gebei G., Marosi, Somogyi N. Vezetőedző: Leo Gudas.

DEAC: Gönczi – Kloz (1), Kókai, Dalecky 1 (1), Kulesov (2), Spirko 1 (1) – Jakabfy, Sándor F., Karmajev (1), Sági Martin 2 (1), Szmirnov 1 – Bogesic (1), Vokla (1), Almási 1, Hári N. 1 (1), Kozma F. – Sándor B., Glotov, Mazzag, Mihalik. Vezetőedző: György József

Kiálltások: 8, ill. 10 perc

Kapura lövések: 45-52

Tíz nappal ezelőtt lépett jégre utoljára a DEAC, ezt követően a csapatnál talált pozitív koronavírus tesztek miatt nem utaztak el Erdélybe, így ottani mindhárom mérkőzésüket 5-0-s vereséggel könyvelhették el.

Az 5. percben Vladiszlav Kulesov ziccerét még védte Pavel Krajcovic, Jan Dalecky fonákjánál viszont már tehetetlen volt, 0-1. Két perccel később az újonc Maris Lescovs lövésébe ért bele gólt érően Pinczés Olivér, 1-1. Majd a 9. percben Sági Martin volt eredményes középről, 1-2. A 29. percben Mark Szmirnov érkezett üresen a kapu elé, és az orosz nem is hibázott. A harmadik játékrészben kiszakadt a DEAC-gólzsák, előbb Ratiszlav Spirko volt eredményes oldalról, majd Almási Márk talált be egy végtelenségig kijátszott támadás végén. Ezt követően Sági duplázott, és nem véletlen, hogy a vendéglátók kapust cseréltek, Kovács Dávid váltotta a ketrecben Krajcovicot. Az 51. percben ugyan Németh Péter szépített, de két perccel később Hári Norbert felavatta Kovácsot, 2-7. A találkozó végeredményét pedig Lescovs állította be emberelőnyből.

- Egyáltalán nem ezt beszéltük meg, igazából semmi nem valósult meg abból, amire készültünk. Sajnos a küzdőszellemünk sem volt megfelelő az elejétől, talán ötgólos hátrányban ébredtünk fel, ami megengedhetetlen. Könnyű gólokat ajándékozunk az ellenfeleinknek, érthetetlen, miért nem tudunk jobban odafigyelni - mondta Azari Zsolt csapatvezető.