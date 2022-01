Elnökségi ülést tartott az Alba Volán SC, amelyen rendkívüli közgyűlés összehívásáról határoztak. A rövidesen sorra kerülő rendezvény témája a lovas szakosztály létrehozása lesz. A csütörtök délelőtti elnökségi ülésen a klubelnök, Tóth István beszámolt az utóbbi időszak történéseiről, majd jelezte, a törvényben szabott határidő betartásával, rövidesen sor kerül a közgyűlésre, amelyre a szakosztályok küldötteket delegálnak.

– Mindenre felkészülünk, reményeink szerint teljes létszámban találkozunk a megszokott helyen, a központi irodaház nagy tárgyalójában. Amennyiben az omikron variáns terjedése miatt online formában kell tartanunk az eseményt, azt is megoldjuk. A közgyűlésre február 15. után kerülhet sor – közölte a klubelnök.

A szakosztály igazgatója, Vörös Zsuzsa elmondta, a nemzetközi szövetség, a UIPM november eleji döntése, miszerint a lovaglás a 2024-es, párizsi játékokat követően lekerül a pentatlon programjáról, bombaként robbant a sportágban. A hagyományos öttusát valami más váltja fel két és fél év múlva, hogy mi, arról jelenleg nincsenek információk. „Csak találgat mindenki, mi lehet az ötödik sportág. Elvileg idén februárban, vagy márciusban, a nemzetközi szövetség konferenciáján kiderül, ugyanis a versenyzőknek készülni kell, a szövetségnek pedig kialakítani és a több négy sportághoz illeszteni a szabályokat. Az biztos, a lovaglás nem lesz már műsoron, ami további kérdéseket vet fel, főként a lóállomány kapcsán. Mi rendelkezünk saját lovakkal a Börgöndi úti telepen, valamint a hazai szövetség, a MÖSZ is tart itt négylábúakat, amelyek nem csak edzéseken, versenyeken is bevethetőek. Lovas szakosztályt hozunk létre, reményeink szerint bérlovaglásból eltartja magát, bevételt generál. Központi fekvésű a létesítményünk, ahova helyi buszjáratok közlekednek, a körülményeink is jók. Ki kell dolgozni a részleteket. Évekkel ezelőtt már felmerült, hogy vállalkozási formában működjön ez a részlegünk, akkor erre nem került sor, most azonban biztosan bekövetkezik.”