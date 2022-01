Három ország 440 birkózópalántája feszült egymásnak a Lakatos Gábor Emlékversenyen, ahol gyermek, diák II, diák I, serdülő és kadet korosztályokban léptek szőnyegre a sportolók. Szabadfogásban és kötöttfogásban is megmérettetek a birkózók, sőt a hölgyek számára is hirdettek versenyt. Igazán népes volt a mezőny, akadt olyan kisebb korosztály, ahol 32-en, vagy 44-en vártak ellenfelükre. Magyarországon először hét szőnyegen zajlottak a küzdelmek, egyenes kieséses rendszerben olvadt a mezőny az idő haladtával.

Az Enying VSE 13 versenyzőt indított a szabadfogású kategóriákban, s nyolcan éremmel térhettek haza közülük.

– A gyerekek mindent beleadtak a győzelem érdekébe és meg is lett az eredménye. Nagyon nehéz verseny volt, mivel egy súlycsoporton belül sokan is voltak, illetve összekerültünk nemzetközi csapatok versenyzőivel is, más stílussal, más küzdelmi szokásokkal találkoztak, de a gyerekek helyt álltak – adott tájékoztatást az enyingiek trénere, Piros Tibor.

A viadalon végül két aranyérmet, két ezüstérmet és négy bronzérmet zsebeltek be az enyingi fiatalok, emellett elhoztak két 5. helyezést is.

Rafael Krisztián, Papp Áron és Kovács Kornél kiemelkedő teljesítménnyel rukkolt elő.

Az érdi megmérettetés remek felkészülési állomás volt a honi birkózó utánpótlás számára, hiszen heteken belül elrajtolnak a korosztályos válogató versenyek.