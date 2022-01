Az EXIM Magyar Kupa négyes döntője nem a várt forgatókönyv szerint alakult fehérvári oldalon. A koronavírus által megnehezített január első fele után két tétmeccsel a háta mögött vágott neki a múlt hétvégének Kevin Constantine együttese. Az elődöntőben ugyan a Ferencvárost remek utolsó harmadnak köszönhetően 5-0-ra megverték Háriék, de a vasárnapi fináléban a tavalyi évhez hasonlóan a Debrecen megtréfálta a Fehérvárt és 4-3-ra nyert. Zsinórban harmadik évben nem sikerült megszerezni az aranyérmet a Fejér megyeieknek.

– Nem úgy sikerült a hétvége, ahogy azt reméltük, és most már lassan sajnos megszokott, hogy a Magyar Kupa után Fehérváron hiányérzetünk van – nyilatkozta lapunknak Gál Péter Pál, a Fehérvár Av19 SC elnöke. – Talán az idei év annyiban más a tavalyi kiíráshoz képest, hogy a csapat ezúttal hazai jégen több energiát beletett a kupa megszerzésébe. Nem sikerült, ezúttal is szeretnék gratulálni a Debrecennek, akik papíron alacsonyabb rangsorolt együttesként bebizonyították ismét, hogy a kupa varázsa nem csak a labdarúgásban, de a jégkorongban is tud érvényesülni. Sajnos idén is mi voltunk a szenvedő alanyai ennek. Kiemelném még, hogy Hetényi Zoltán ismét fantasztikus teljesítményt rakott le az asztalra, neki is gratulálok ehhez. Szeretném biztosítani a szurkolókat, hogy mindent megtettünk azért, hogy ezt a kupát megszerezzük és a csapat nevében elnézést kérünk minden szimpatizánsunktól, hogy előttük nem sikerült megnyernünk az aranyat. Nem volt velünk se a szerencse, illetve nem tudtunk élni a hazai pálya előnyével sem, de mindenféle kifogások keresése indokolatlan és méltatlan lenne, nem szeretnék ezzel élni, ugyanakkor szeretném megköszönni azon játékosainknak, akik félig sérülten, vagy éppen karanténból kiszabadulva edzés nélkül vállalták a kihívást és a hétvégi játékot. El kell fogadunk azt, hogy azoknak, akik gyakorlatilag az ellenőrző orvosi vizsgálatokról éppen beestek a hétvégére két nap alatt a második mérkőzés végére talán már nem maradt annyi szufla, hogy érvényesítsék a papírformát. Keserűen, de tudomásul vesszük, hogy nem nyertük meg a kupát.

Az elmúlt években komoly következménye volt a kupakudarcnak, elég megemlíteni, hogy a tavalyi szezonban a Magyar Kupa előtt szerződést hosszabbító Antti Karhula állásába került az ezüstérem.

– Hogy lesznek-e szankciók, arról a Szélig Viktor vezette szakvezetés dönt majd, láttak-e jeleket, hogy egyesek nem az elvárt mélységben és alázattal álltak volna a munkához. Személy szerint nem gondolom, hogy a srácok nem akarták a sikert, de sajnos az arany ismét nem nálunk landolt. Ha lesznek is következmények, akkor az a klubon és az öltözőn belül marad majd. Az biztos, hogy kielemezzük a történteket, már csak azért, hogy mi is okuljunk belőle. Ugyanakkor szerintem nagyszerű szakmai stábunk van idén, ezért edző, vagy játékos menesztése sincs napirenden. Ezért az a célunk egy jó ICEHL-szezon zárásával feledtessük ezt a hétvégét.

A Volánnak az elmaradt mérkőzések miatt besűrűsödik a programja, 35 nap alatt 15 találkozó vár majd az együttesre, a héten szerdán a Znojmót, pénteken a Bolzanót, míg vasárnap a Klagenfurtot fogadja a Hydro Fehérvár AV19. A karanténból mindenki kijöhetett, a következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy milyen gyorsan és eredményességgel tudja a szakmai stáb összerakni újra a csapatot, legyen szó akár edzettségi állapotról, vagy csapatépítésről. A nehéz menetelés első állomása szerdán 19.15-től az Orli Znojmo elleni találkozó lesz.