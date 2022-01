Titánok – MAC HKB Újbuda 6-4 (4-1, 1-2, 1-1)

Székesfehérvár, 245 néző. V.: Nagy A., Varjú, Árkovics, Sábián.

Titánok: Horváth – Dolinar 1, Mingazov (2), Krasnican 1 (1), Lundin 2, Ambrus Cs. (1) – Kóger (1), Farkas, Dudkin 1 (1), Fekete 1 (2), Keceli-Mészáros (2) – Molnár, Nochta, Mayer, Nagy, Csiszer – Szabó P., Győrffy, Alapi, Jábor. Edző: Anatoli Bogdanov

MAC: Bálizs (Farkas B.) – Macaulay 1, Tóth G., Djumic (1), Galoha (1), Molnár B. – Garát (1), Dóczi, Dansereau 1, Ritter, Schlekmann (1) – Pozsgai (2), Csollák 1, Stevens 1, Kreisz (1), Tóth R. – Ádám, Pápa, Klima. Edző: Kangyal Balázs.

Kiállítások: 11, ill. 13 perc.

Kapura lövések: 24-56.

A két csapat idei mérkőzései bár fővárosi győzelmet, de szoros eredményt hoztak, így a hazaiaknak megvolt a sansza arra, hogy ismét pont, pontok reményében lépjenek jégre. Bár az első cserébe beszorultak a fehérvári fiatalok, de alig több mint öt perc elteltével megszerezte a vezetést Anatoli Bogdanov együttese. Egy gyors kontrát követően Dudkin tűpontos lövése pókhálózta ki a rövid felsőt, 1-0. Bár nyomott a MAC, a Titánok gárdája talált be ismét, Fekete Alex távoli lövésénél takartak jól a társak, a korong pedig Bálizs mamutjai között átcsorgott, 2-0. Két és fél perccel a vége előtt az enyhe vendég fölény góllá érett, Dansereau mattolta Horváthot, 2-1. A Fehérvárnak erre is volt válasza, sőt, kettő is, először Lundin lódult meg a bal szélen és lőtte ki a hosszú felsőt, majd Dolinar értékesített egy kipattanót, 4-1.

A szünetben nem meglepő módon kapust cserélt Kangyal, Farkas állt be Bálizs helyére. Nagy elánnál kezdték a középső játékrészt a vendégek, két és fél perc eltelte után szépített a MAC, Csollák távoli lökete talált utat a kapuba, 4-2. Rohamoztak az újbudaiak, a harmad felénél pedig egyre csökkent a hátrányuk, Stevens lőtt szép gólt, 4-3. Nem estek össze a hazaiak, és Krasnican révén ismét kettőre nőtt a különbség, 5-3.

A záróetap elején növelhette volna góljai számát emberelőnyből a Titánok csapata, de a fiatalok előpuskázták a fórt. Ezt a szívességet nem tette meg a MAC, Macaulay volt eredményes, 5-4. Hat perccel a vége előtt emberhátrányba került a Fehérvár, de ez Lundint nem zavarta, kilépett egy szerzett koronggal és belőtte a hatodik kék-fehér gólt, 6-4. Az utolsó bő két percre kapusát is levitte Kangyal Balázs, de a Titánok győzelme már nem került veszélybe.