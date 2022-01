Két, kimondottan jó passzban levő gárda találkozott szerdán este a Gáz utcában, a válogatott meccsek miatti szünetben mindkét brigád edzőt cserélt, majd megtáltosodott. A debreceniek legutóbb legyőzték a Falcót, majd a Pécset, a fehérváriak három diadal után kikaptak itthon a Pakstól, aztán ők is legyűrték a szombathelyieket. Az utolsóként érkező légiós, az amerikai Shaheed Davis kezdőként lépett pályára, azonban az utóbbi derbiken magabiztos Michael Fakuade combsérülés miatt nem volt a keretben. Szabó szerezte a derbi első pontjait, később Davis is eredményes volt, azonban a vendégek gyorsan fordítottak, Aska, Thames és Dzeletovic megmozdulásaival, négy perc elteltével, 4-11-es állásnál időt is kért a hazai tréner, Matthias Zollner.

Nem mentek be a hazai dobások, igaz, a vendégek is rontottak, aztán Valerio-Bodon beköszönt, azonban az új fiú, Davis nem találta a gyűrűt, sőt, Vojvoda dobásai sem értek célt. Takács Milán és Laksa feliratkozott a listára, ötre zárkóztak a vendéglátók, Valerio Bodon újra beköszönt kintről, Hagins pedig közelről, nem találta a ritmust a Fehérvár, megint tízre nőtt a differencia, 10-20. Dzeletovic révén még inkább távolodtak a látogatók, Stark hármasa zárt az első negyedet, 13-22. Davis helyére Omenaka érkezett a palánk alá, Vojvodát Pongó váltotta, Stark újabb triplát hintett, igaz, a vendégek sem tétlenkedtek, Hagins különösen nem, 20-32. Magabiztos volt görög tréner, Giorgos Vovoras gárdája, a hazai kispad hármas cserét hajtott végre, mégsem lelte a ritmust a Gáz utcai alakulat, aztán Lukács ziccere a hálóban landolt, Stark távoli labdája is a gyűrűbe hullt, erre Polyák felelt kintről. Vojvoda pontjaival araszolt előre a Fehérvár, tízen belülre kerültek, de amint kosarat dobtak, azonnal válaszoltak a cívisvárosiak. Szabó adott sapkát Valerio-Bodonnak, a túloldalon Thames és Polyák ügyeskedett, távolodott a DEAC, Stark estében szerzett bravúros kosarat, félidőben 33-47 állt a táblán.

A nagyszünet után Laksa betörés után volt eredményes, a debreceniek háromszor dobhattak rá gyors egymásutánban, egyik sem hozott eredményt, a túlsó palánknál Vojvoda hármasa perdült le a gyűrűről. Növelte előnyét a hajdúsági egylet, közel húszra hízott az előnyük. Pongó hármasa és Smith ziccere révén jött közelebb az Alba (44-56), Dzeletovic trojkájának nem örültek a hazai drukkerek. Thames lefordulás után szerzett kétpontos kosarat, nem csökkent a különbség, Tóth Ádám vívott hatalmas küzdelmet a palánk alatt Laksával, Zollner időt kért, a keletiek őrizték megnyugtató előnyüket, 46-61. Felválta estek kosarak, de nem tudott közelebb férkőzni a vendéglátó, ha be is találtak, rögtön reflektáltak a határszéliek, a harmadik negyed zárásakor 53-69-re álltak a felek. Lukács beköszönt a sarokból, nem a támadásokkal, az Alba védekezésével volt probléma, a DEAC-nál Dzeletovic és Hagins vitte a prímet, Vojvoda és Smith pontjaival lopóztak közelebb a hazaiak, a vége előtt öt perccel időt kért Vovoras, 71-81. Lendületbe került a Fehérvár, meg is jött a drukkerek hangja, hatra zárkózott az Alba, de a fordítás nem sikerült. Sőt, távolodott a DEAC és nyert, 80-90.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár–DEAC-Tungsram 80-90 (13-22, 20-25, 20-22, 27-21)

Bajnokság, 16. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1200 néző, vezette: Kapitány G., Csabai-Kaskötő B., Goda L. (Hartyáni Zs.)

Alba: Vojvoda 17, Smith 11, Lukács N. 8/3, Szabó Zs. 2, Davis 9, csere: Stark 15/9, Pongó 8/6, Omenaka 4, Laksa 4, Takács M. 2. Vezetőedző. Matthias Zollner

DEAC: Thames 17/9, Hagins 16/6, Valerio-Bodon 7/3, Dzeletovic 13/6, Aska 16, csere: Polyák 10/6, Tóth Á. 9, Kerpel-Fronius G. 2. Vezetőedző: Giorgos Vovoras