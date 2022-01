Rájárt a rúd mostanában a Dunaújvárosi Kohász KA együttesére, hiszen másfél hete játszottak tétmérkőzést. A gárda a betegségek és a sérülések miatt tizennégy játékosát is nélkülözte a Vasas SC elleni bajnokin, igaz, a négy felnőtt kézilabdázóval felálló Kohász beleadott apait-anyait, ám a végén két góllal alulmaradt a Fáy utcában. Ezen kívül még egy találkozó várt volna rájuk, de a Győri Audi ETO KC elleni bajnokit a zöld-fehérek kérésére elhalasztották. Ennek ellenére sem számíthatott minden játékosára Vágó Attila vezetőedző, és akik visszatértek sem voltak érthetően a betegségük után százszázalékos állapotban.

Az első támadásából góllal nyitott az MTK, Anna Kekézovity talált be messziről, de erre aránylag gyorsan válaszolt Bulath Anita. Ezt követően kóstolgatták egymást a felek, és kiegyenlítetté vált küzdelem. A DKKA akciói kissé szárnyaszegettnek tűntek, és talán nem is érdemtelenül, de a 10. percben először vezetett két góllal a vendég gárda Pál Tamara hétméteresből szerzett góljával, 2-4. A folytatásban Bulath góljai segítették a Kohászt, bár ezek nem hoztak egyenlítést az első negyedóra végéig. Egészen pontosan a 16. percig, amikor Farkas Johanna átlövésből egalizált, 6-6. Ez azonban tiszavirág életűnek bizonyult, mivel három perccel később már három lett a különbség Dakos Noémi ejtése után, 6-9. Nem adta fel a DKKA, Farkas és Borgyos Panna egyaránt eredményesnek bizonyult, ám hiába lett egy közte Pál újabb hetese megint utat talált Gabrijela Bartulovic kapujába. A 24. percben aztán csak összejött az újabb egyenlítés, Fodor Neszta a szélről vette be Suba Sára kapuját, 11-11. Nem tudta átvenni a vezetést a DKKA a félidő hajrájáig, de ekkor Borgyos határozott betörése, és Matucza Gabriella beállóból lőtt gólja után ez olyannyira összejött a piros-fehéreknek, hogy kettőre hizlalták előnyüket, 13-11.

A pihenő után jobban kezdett a Kohász, előbb a fiatal Agócs Alexandra a Vasas elleni bajnoki után hazai pályán is szép góllal mutatkozott be, majd Szalai találata háromgólos differenciát és emberelőnyt eredményezett, 17-14. Bár az MTK válaszai gyorsan érkeztek, ettől függetlenül ezekre ugyancsak gólokkal felelt a házigazda. A 40. percben 20-16-ot mutatott az eredményjelző, Vida Gergő pedig időkéréssel próbálta felrázni csapatát. Ez annyira sikerült a kék-fehéreknek, hogy csökkentették a hátrányukat kettőre, 21-19, és ez kitűnő alkalmat adott Vágó Attilának, hogy ő is eligazítsa tanítványait. Látszott, hogy mindkét oldalon okosan kellett beosztani a játékosok erejét a sok kihagyás miatt. Nagy erőket mozgósított az MTK, de a végjáték felé kanyarodva a nagyot küzdő a Kohásznak sikerült jobban a hajrá, méghozzá Bulath betörése után elért góljával.

A Kohász KA továbbjutása teljesen megérdemelt!

Jegyzőkönyv

Dunaújvárosi Kohász KA – MTK Budapest 28-26 (14-13)

Dunaújváros, 150 néző, Vezette: Bóna Szabolcs, Földesi Csaba

Dunaújvárosi Kohász KA: Bartulovic – Kukucska 2, Szalai B. 6, Weisheitel, Borgyos 5, Bulath 4 (1), Fodor N. 2. Csere: Hlogyik (kapus), Farkas J. 6 (2), Matucza 2, Agócs 1, Nick, Polics, Krupják-Molnár. Vezetőedző: Vágó Attila.

MTK Budapest: Suba – Koronczai 4, Kekézovity 5, Marincsák 3, Szabó L. 6 (4), Sallai, Juhász E. Csere: Győri (kapus), Pelczéder 2, Pál T. 4 (3), Bujdosó-Gerhát, Dakos 2, Bánfai, Mazák-Németh. Vezetőedző: Vida Gergő.

Kiállítások: 14, ill. 6 perc Hétméteresek: 4/3, ill. 8/7

Továbbjutott: a Dunaújvárosi Kohász KA