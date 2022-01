A másfél hónapos felkészülés, hogy mennyire lesz elegendő, azt majd az első bajnoki ­megmérettetés fogja bizonyítani. Az biztos, hogy Csordás Csaba vezetőedző és stábja mindent megtesz a sikeres felkészülésért, hogy aztán a VLS Veszprém elleni, február 13-i első összecsapásra a keret minden tagja megfelelő erőnléttel és jó formában legyen. A szurkolók nagyon bíznak abban, hogy a pandémia nem fog közbeszólni, és tovább folytatódhat a sárga-kékek bajnoki menetelése. Január elején már beindult a gépezet. Tizenhét edzés után, és az Iváncsa elleni találkozóval megkezdődik a felkészülési mérkőzések sorozata.

– Január 3-án kezdtük a felkészülést, két játékos kivételével teljes kerettel. Az elején még nem voltak próbajátékosaink, így a tavalyi csapattal indítottunk. A játékosainknak volt házi feladatuk, és az első edzésen meg is csináltuk ezeknek a felmérését, ami bizonyította, hogy a játékosok becsülettel végigcsinálták ezeket a feladatokat és nagyon jó eredmények születtek. Voltak olyan játékosok, akik Covid miatt hiányoztak, de ők már visszatértek, negatív tesztjeik vannak, így folytatják az edzésmunkát. Sajnos folyamatosan akadnak problémás játékosok, úgyhogy ezt is próbáljuk bekalkulálni az edzésmunkába, s a III. Kerületi TVE elleni edzőmérkőzést le is mondtuk – mondta Csordás Csaba vezetőedző.