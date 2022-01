Székesfehérváron a tollaslabda története az Alba-Toll SE-vel kezdődött, majd a profi versenyzők már a Fehérvár Badminton SE kötelékébe tartoznak.

Forrás: Bagotai Zsanett/Fejér Megyei Hírlap

Utóbbi egyesület 2011 óta létezik, eleinte mindössze 3-4 gyerek sportolt itt, mára a két klub együttes létszáma megközelíti a 100 főt. Az Alba-Tollban a hobbisták és a kezdők bontogatják szárnyaikat, míg a FBSE-ben már a sportágat versenyszerűen űzök kapnak helyet. A két klubban egy személy közös, méghozzá Nagy-Szabó Levente, aki az előbbiben kezdte pályafutását, most pedig már utóbbiban a profik eredményeiért felel vezetőedzőként.

– Nagyon régóta foglalkozom a tollaslabdával, idén lesz 25. éve, hogy belekezdtem a sportágba, viszonylag egy korai szerelem volt, pályafutásomat az Alba-Toll SE-ben töltöttem – emlékezett vissza a kezdetekre lapunknak Nagy-Szabó Levente, a Fehérvár Badminton SE vezetőedzője és egyben elnöke is. – 2011-ben kezdtem el az edzősködést Székesfehérváron, de közben már képeztem magam, mint szakember. Gyakorlatilag kényszer szülte helyzetben kezdtem el a fiatalokkal dolgozni, de szerencsére idehaza és külföldön is egyre több lehetőség van edzőképzésre járni.

A több mint 11 év alatt az egyesület létszáma egyre nőtt, mára már több korosztályban is rangos versenyeken értek oda a dobogóra a fehérvári fiatalok, sőt, néhányan már a válogatottság kapujáig is eljutottak. Az Alba-Toll SE-hez tartozó tollaslabdázókkal együtt 80-100 körül mozog a két klub versenyzői létszáma.

– A létszám nagyobb részét az utánpótláskorúak adják ki, az U11-es korosztálytól egészen U19-ig vannak versenyzőink. A felnőttekhez 8-10 fő tartozik, ők általában a csapatbajnokságon állnak a háló mögé. A régóta versenyzők közül, mint például Kömives Dóra és Turzó Balázs is besegítenek az edzések tartásába – mondta vezetőedző. – Örömteli, hogy az elmúlt években egyre több játékosunk is eljutott válogatottságig, vagy kerettagságig. Az U15-ösöktől a seregélyesiekhez tartozó, de nálunk is edző Pinke Anna, valamint saját nevelésű játékosunk, Pető Balázs a korosztályos Európa-bajnokságra készül. A januártól az U19-es korcsoportba fellépő Simon Alíz az elmúlt időszakban szépen felépítette magát, sőt már a válogatottságig is eljutott. Bár az utazó keretbe még nem került be, de ha így folytatja, a közeljövőben ez a lépcsőfok is eljöhet számára. Ami a felnőtteket illeti, a mai napig is több korábbi bajnok indul versenyeken és mutat példát az utánpótlásnak. Közülük , Mórocz Ákos van legelőrébb rangsorolva, évről évre hozza az eredményeket. Női párosaink szinte minden versenyen a négybe, vagy a döntőbe jutnak, Kömives Dóra, Hircze Nóra, illetve Tárkány-Szücs Dóra ér el komoly eredményeket. Kustán Noémi és Kustán Kata is egyre több meglepetést okoz női párosban a felnőtt mezőnyben.

A koronavírus-járvány újabb és újabb nehézségeket okoz az összes sportágnak is. Először szinte teljesen leállt a sportélet, majd a kisebb sportágak számára fontos tornatermekbe is nehezebb bejutni a vírus óta.

Forrás: Bagotai Zsanett/Fejér Megyei Hírlap

– Sajnos a többi sportághoz hasonlóan nálunk is negatív hullámokat vetett a COVID. A legtöbb iskolai lehetőségünk – ahol eddig termet béreltünk és az utánpótlással foglalkoztunk – gyakorlatilag megszűnt, mivel vagy védettségi kell vagy nem lehetett külsősként termet bérelni. Az edzésre járók létszáma is kicsit csökkent, de látszik a korosztályainkon, hogy ebben a két évben egy szinte teljesen kimaradt, és ez már megmutatkozott a mostani versenyidőszakban is, a 10-13 évesek között van egy nagyobb lyuk. Sajnos ők új sportágba kezdtek, vagy abbahagyták. Szerencsére számunkra van egy Raktár utcai kisterem, a cégvezetőnek köszönhetően itt tudunk edzeni. A létesítmény nélkül nagy gondban lettünk volna a COVID által behatárolt években, így viszont tudtunk edzéseket tartani és nem maradtak le a srácok azokhoz a vidéki klubokhoz képest, akiknek saját termük van. Szerencsére már újra van lehetőségünk edzeni a tornatermekben is –nyilatkozta szakember, majd az idei évad terveiről is mesélt lapunknak. – Az országos bajnokságon korosztályonként minden esztendőben szeretnénk egy érmet szerezni, a felnőtteknél a csapatbajnoki küzdelmekben az első háromban végezni. Ez szerencsére évről évre működik, sőt nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben 2022-ben két utánpótláskorú játékos is korosztályos Európa-bajnokságon vehet majd részt. Úgy néz ki, a COVID járvány sem tört meg minket.