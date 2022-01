Az első félidőben proaktívabb volt a Puskás Akadémia, míg Csercseszov-mester debütálása a Ferencváros kispadján nem indult lehengerlően. Tegyük hozzá gyorsan, három kulcsjátékosa, az Afrika-kupán szereplő Samy és Ryan Mmae (Marokkkó), és Aissa Laidouni (Tunézia) sem állhatott rendelkezésére. Hornyák Zsolt pedig Nagy Zsoltot volt kénytelen nélkülözni.

Ez viszont semmit sem von le a PAFC érdemeiből, hiszen így is erős a zöld-fehérek kerete. Ezt aztán jól meg is gyengítette a pályán Muhamed Bešić, aki mindössze 24 perc leforgása alatt gyűjtött be két sárga lapot - a bosnyák játékos talán az új vezetőedzőnek akart kettőzött agresszivitással bizonyítani? Az emberelőny révén azért azt a Ferencváros ellen nem vártuk, hogy egykapuzzon a PAFC, ám a félidő hajrájában egyre inkább érett a hazai gól. Luciano Slagveer sistergős löketét Dibusz Dénes még ki tudta szedni a jobb alsó sarokból, ám az ezt követő szögletből már betalált a házigazda a 45+4. percben!

A felcsútiak égimeszelő hátvédje, Joao Nunes olyan tisztán fejelhetett hat méterről, mint talán még soha. Van Nieff sarokrúgásából a portugál bekk nem hibázott, négy NB I-es góljából hármat a Ferencváros ellen szerzett, 1-0.

A fordulás után megélénkült a meccs, a házigazdáktól, Corbu Marius átadása után Slagveer lőtte el a labdát keresztbe a tizenhatoson belül (ebben a ziccerben több is lehetett volna), majd a másik oldalon a téli igazolás Mohamed Mezghrani mentett óriásit a gólvonal előtt, amikor Olekszandr Zubkov gurítását Myrto Uzuni elől kanalazta ki. Az 58. percben a házigazda hálójába került a labda, ám Miha Blažič lesen kapta a kapu előterében a potencionális „gólpasszt”. Egyre inkább nyomott, letámadott a Ferencváros! A hajrához közeledve megugorhatott néhánszor a PAFC, ezekből az ellentámadásokból nem jutott el ziccerig, de legalább telt az idő, és megesett, hogy a Ferencváros nem tudta magát áthámozni a visszatámadó kék mezeseken. Ezzel együtt is, izgalmas utolsó tíz-tizenöt percnek néztünk elébe, annál is inkább, mert, amikor legutóbb vezetni tudott a PAFC a zöld-fehérek ellen, akkor a 77.percben jött az egyenlítés. Igaz a gólszerző Laidouni ezúttal nem volt a pályán. Viszont hosszú kihagyás után Corbu Marius cseréjeként felfutott a gyepre Urblík József, akinek duplájával 2019 augusztusában 4-1-re sikerült legyőzni a Puskásnak az FTC-t.

A végjátékban mindkét oldalra jutott egy-egy szép jelenet: egy kontra végén gyönyörűen perdítette fel magának a labdát a tizenhatosnál Slagveer, de az egyéni akció nem ért gólt, ahogy a másik oldalon Uzuni emelése sem. Hat perc hosszabbítást kellett kibírnia a PAFC-nak, a Ferencváros korábbi önmagához képest súlytalan volt, a Puskás Akadémia szépen megoldotta a feladatot, és az év első mérkőzésén teljesen megérdemelten legyőzte a bajnoki címvédőt! Ezzel pontszámban utolérte a Kisvárdát, azaz egyetlen pont a hátránya a Ferencváros mögött.

Puskás Akadémia FC - Ferencvárosi TC 1-0 (1-0)

Gól: Joao Nunes (45+4.)

Kiállítva: Joao Nunes (24.)