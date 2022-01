MÁV Előre Foxconn – Vidux-Szegedi RSE 3:0 (19, 20, 15)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Selega Balázs, Szabó Zsolt

MÁV Előre Foxconn: Deliu 3, Balázs 6, Kulcsár 5, Kholman 7, Doda 7, Boa 20. Csere: Takács M. (liberó), Listanskis, Szentesi. Vezetőedző: Dávid Zoltán

Vidux-Szegedi RSE: Durigon-Pozzobon 12, Dileo 1, Piti 4, Demcsák 2, Nacsa 12, Honti 1. Csere: Borsi (liberó), Bodnár 1, Csendes, Inhoff, Kiss G. 1. Vezetőedző: Fésüs Erzsébet

Jól kezdett a fehérvári együttes, Boa Szabolcs leütése után 5:2-t mutatott az eredményjelző. A folytatásban növelte előnyét a Loki, és állandósította négy-ötpontos vezetését. Jól működött a sánc, és támadásban is ellenfele fölé nőtt a kék-fehér gárda. 22-16-nál ugyan időt kértek a vendégek, de ez sem zökkentette ki a házigazda csapatot, és simán, 19 perc alatt nyerte a játszmát.

A térfélcserét követően Boa indította meg a hazai hengert, zsinórban öt pontot elérve, 5:1. Egy újabb Tisza-parti időkérés csupán arra volt elég a fekete mezeseknek, hogy pihenjenek egy kicsit, mivel a Fehérvár lendületben maradt, és Leonardo Doda sánca után már 11:4-es előnyt harcolt ki. Egyre jobban kinyílott az olló, bár érezni lehetett némi megtorpanást a MÁV Előre játékában – 24-17-ről lett a végén 25-20 - de azért annyira nem, hogy teljesen magára húzza ellenfelét.

A harmadik szett is hasonlóképpen kezdődött, mint az ezt megelőző két játszma, és nem volt véletlen, hogy a fehérváriak több igen ígéretes megmozdulását vezetőedzőjük, Dávid Zoltán is megtapsolta. Megint csak megvolt a csapatok között a négy-ötpontos távolság, és több könnyűnek tűnő pont is gazdagította a Lokit, amely biztosan haladt a végső győzelem felé. Ezt viszonylag gyorsan abszolválták a kék-fehérek, akik percre pontosan, kereken egy óra alatt zárták le az összecsapást.