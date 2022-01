A 10. fordulóban a DVSC Schaeffler ellen nem tudtak pályára lépni a fehérváriak, mert több covidos beteg is volt a gárdában, ám úgy tűnik, a Váci NKSE csapatát már teljes kerettel tudják fogadni szerda este 18 órakor.

Nem volt egyszerű az élet az utóbbi hetekben a Köfém Sportcsarnok háza táján, miután december 30-án kiderült, hogy a gárda, illetve a kezdőhetes jelentős részét érintette a pandémia, így esély sem volt arra, hogy pályára lépjenek Debrecenben. Ez aztán a versenykiírás szerint szankcióval járt, azaz 10-0-s gólkülönbséggel megkapta a ki nem állás miatt a győzelemért járó két pontot a DVSC Schaeffler csapata.

Az utóbbi napokban a fehérváriaknál a betegek meg­gyógyultak, és negatív tesztet produkáltak, így elhárult az akadály, és ott lehetnek a ma esti, korántsem könnyűnek ígérkező összecsapáson. Már csak azért is nehéz hatvan perc elé néznek a vendéglátók, mert egyrészt a Duna-parti együttessel szemben az előző idényben nem sikerült egyetlen pontot sem bezsebelni – mindkét mérkőzésen a piros-kékek diadalmaskodtak. Előbb Fehérváron aratott 30-27-es győzelmet az akkor már a DVSC jelenlegi edzője, Szilágyi Zoltán által dirigált csapat. Az Albában akkor Triscsuk Krisztina hat góllal, illetve Bardi Fruzsina öt találattal vitte a prímet, ám a többiek teljesítménye a lőtt gólok tekintetében elmaradt a várakozástól. Majd az idegenbeli meccsen sem termett sok babér a Fehérvár számára, ezen a zárt kapus találkozón 34-27-re nyert a Vác a kilencgólos Sanja Radoszavljevics vezérletével. Igaz Triscsuk is ugyanennyiszer vette be a hazaiak kapuját, de ez ismételten kevésnek bizonyult az üdvösséghez.

A Vác jelenleg a tabella 5. helyén várja a folytatást, igaz ők is belesétáltak a „Covid-csapdába”, hiszen a hétvégén nem tudták lejátszani a francia Chambray elleni EHF Európa Liga-meccsüket, úgy, hogy még csak Vác határában jártak a repülőtérre vezető úton, amikor az EHF verseny­igazgatója telefonon értesítette őket a mérkőzés elhalasztásáról, ugyanis ellenfelüknél többeknél is koronavírus-fertőzést mutattak ki a tesztek.

– A mérkőzés óriási kihívást jelent a csapat számára, mivel nagyon régen, két és fél hónapja játszottunk tétmeccset. Most az edzéseken próbáltuk felvenni úgy a ritmust, hogy jól tudjunk teljesíteni ezen a bajnokin. Várjuk a találkozót, de nem szabad hagynunk, hogy a Vác akarata érvényesüljön – mondta Boris Dvoršek vezetőedző, aki már év végi bokaműtétje után rehabilitáción vesz részt, és eldobhatta a mankókat.