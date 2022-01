Az új év nem hozott túl sok szerencsét eddig a fehérvári jégkorongcsapatnak, hiszen rögtön az esztendő első találkozója január 2-án elmaradt a Znojmo ellen pozitív koronavírus tesztek miatt. A csapat nagy része karanténba került, a klubnál pedig életbe lépett a COVID-protokoll. Aztán január 13-án végre lejátszhatta első idei ICEHL-es találkozóját Kevin Constantine együttese, akkor a gárda bár három sorral, de simán nyert 4-0-ra Innsbruckban. Rá két nappal később, már szinte mindenki vissza tudott térni a tiroloiak elleni fehérvári mérkőzésen, de azt a csapat elveszítette 5-3-ra. Vasárnap igazi rangadót rendeztek volna a Raktár utcában, a szintén dobogós Bolzano lépett volna jégre az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban, az olaszok már a koronázóvárosban tartózkodtak, amikor kiderült, a COVID ismét közbe szólt.

– Folyamatos tesztelés alatt áll a keret, a hétvégén pedig ismét pozitív esetek fordultak elő a keretben, így a liga ügy döntött, a vasárnapi mellett a keddi, grazi mérkőzést se játsszuk el. A fertőzöttek nagy részé szerencsére tünetmentes – nyilatkozta lapunknak Szélig Viktor, a klub általános menedzsere.

A karantén így ismét tényező lett Fehérváron, az új fertőzések talán a legrosszabbkor jöttek, hiszen a hétvégén a Magyar Kupa négyes döntőjén házigazdaként érdekelt a Hydro Fehérvár AV19. A klub mindenesetre mindent elkövet annak érdekében, hogy versenyképes csapat vegye fel a harcot a szombati, FTC elleni elődöntőben.

– A Magyar Kupában is lesz tesztkötelezettség, így az utolsó napokban is lehet változás a végleges keretekben. Tavalyihoz hasonló speciális helyzetben vagyunk, de mintha egy évvel ezelőtt könnyebb lett volna áthidalni a problémákat, most leginkább csak alkalmazkodni tudunk. Kulcsjátékosaink estek ki, ezúttal inkább a csapat támadó alakzatát érte el a koronavírus. Nem tudunk semmit előre, napról napra, tesztről tesztre kell átszervezni a gárda felkészülését.

Ha az érintett játékosok tünetmentesek lesznek, akkor öt nap után negatív teszt birtokában szabadulhatnak a karanténból, és ha az átfogó orvosi vizsgálatokon is megfelelnek, akkor papíron esély van arra is, hogy ott legyenek a négyes döntőn.

Remélhetőleg minél teljesebb kerettel állhat ki a Fehérvár, valamint a többi résztvevő csapat is (DVTK, DEAC, FTC), és hétvégén a magyar hoki legjobbjai mérik majd össze tudásukat.