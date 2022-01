A Volán azzal a reménnyel futott neki a négyes döntőnek, hogy rendezőként a hazai pályát kihasználva három év után ismét Székesfehérvárra kerüljön a Magyar Kupa aranyérem. A négy között ehhez először a Ferencvárost kellett legyűrnie a koronavírus miatt januárban mindössze két tétmérkőzést játszó Kevin Constantine csapatának. A Fehérvár már rögtön a találkozó elején erődemonstrációt tartott, hiszen 22 másodperc után Erdély közelről kotorta be a pakkot Arany kapujába. A folytatásban enyhe mezőnyfölényben jégkorongozott a Volán, de az FTC-Telekom támadói megtornáztatták Tirronent. A harmadik harmadban aztán robbantottak hazaiak és végül 5-0-val abszolválták az elődöntőt. A másik ágról a DVTK Jegesmedvék ellen 5-3-ra diadalmaskodó DEAC jutott be a döntőbe. A Debrecen-Fehérvár párharc azt jelentette, hogy az idei évben megismétlődött a tavalyi döntő párosítása, akkor hazai pályán a DEAC nyert.

A vasárnapi program a bronzmérkőzéssel kezdődött, ahol az FTC nagy csatában, 4-3-ra győzte le a miskolciakat, így Fodor Szabolcs tanítványai állhattak fel a dobogó alsó fokára.

A döntőt a Debrecen kezdte nagyobb elánnál, a hazaiak próbálták felvenni a vendégek ritmusát, az első lövés az exfehérvári Mazzag nevéhez fűződött, de Tirronen magabiztosan hárított. Az első kék-fehér kísérletre több mint négy percet kellett várni, Campbell távoli löketét védte Hetényi, majd a túloldalon kollégájának volt dolga emberhátrányban, de sem Spriko, sem Klimek nem tudott túljárni a finn kapus eszén. Nem ment a Volánnak, a nagy energiával játszó DEAC pedig a harmad közepén Sándor Flórián révén megszerezte a vezetést, 0-1. A bekapott gól ébresztőt fújt a Fehérvárnál, Shaw és Nilsson próbálkozásánál is nagyon kellett nyújtózkodnia Hetényinek. Hiába a kék-fehér helyzetek, újabb gólt a vendégek szereztek, Sándor újabb távoli lövésénél takartak jól a társak, 0-2. A játékrész végén emberelőnyben támadott az AV19, de nagy veszélyt csak Jacobs beleérése jelentett.

A második harmad debreceni emberelőnnyel indult, és bár sokáig nem úgy tűnt, de végül a fórból megszületett a harmadik vendégtalálat is, Novotny lőtt be egy kipattanót, 0-3. Újra emberhátrányba került a Fehérvár, de ezúttal Magosi és Petan is veszélyeztetett, de Hetényin nem tudtak kifogni a támadók. Összeszedetten játszott a DEAC, a Volánt pedig mintha padlóra küldte volna a harmadik bekapott gól, sok volt a pontatlan passz Háriék játékában. A harmad derekán aztán egy jól sikerült csere megtörte a jeget, szép adogatás után Németh lőtt közelről a kapuba, 1-3.

A Magyar Kupa négyes döntőjének utolsó húsz percét próbálta lendületesen kezdeni a Hydro Fehérvár AV19, de az igazi átütő erő továbbra sem volt meg a támadójátékban, hátul pedig könnyen megingott a védelem. Fournier távoli lövése jött ki Hetényiről, de a kipattanó nem fehérvári botra érkezett. Öt perccel a rendes játékidő vége előtt egyre zárkózott a Volán, emberelőnyben Erdély volt eredményes, 2-3. A 13. percben nagy esélyt kaptak a hazaiak, ugyanis kettős fórban támadhatott Kevin Constanine gárdája, ami Bartalis kiállítása után négy a három elleni szituációt szült. Ebben a hazaiak bizonyultak jobbnak, Petan révén összejött az egyenlítés 11 perccel a mérkőzés vége előtt, 3-3. Úgy játszott a Fehérvár, ahogy végig kellett volna, újabb emberelőnyben Bartalis lövése a gólvonal előtt csorgott el, majd Atkinson közelijét csípte el Hetényi. A folytatásban Petan és Spirko akaszkodott össze, két perces debreceni emberelőny következett, amit ki is használtak a vendégek, Sági lőtte ki a rövid felsőt, 3-4. Egy perccel a végső dudaszó előtt a Fehérvár kettős fórban rohamozhatott, de Hetényi mindent védett, a Debrecen ebben az évben is elorozta az aranyérmet a Hydro Fehérvár Av19 elől.

Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19 – DEAC 3-4 (0-2, 1-1, 2-1)

Sékesfehérvár, 1400 néző. V.:Pálkövi, Rencz, Balla, Kis-Király.

AV19: Tirronen – Atkinson (1), Nilsson, Hári (1), Jacobs, Magosi – Campbell (1), Fournier, Petan 1, Erdély 1, Bartalis – Dahlroth, Szabó D., Shaw, Mihály, Németh 1 – Dobmayer, Rétfalvi (1). Vezetőedző: Kevin Constantine.

DEAC: Hetényi – Gőz, Klimek, Daleczky (2), Kuleshov 1, Spirko 1 – Vokla (1), Kloz, Turcotte, Novothny 1, Sági 1 – Bogesic, Sándor F., Berta, Almási, Molnár – Jakabfy, Kozma, Mazzag, Sándor B. vezetőedző: György József.

Kiállítások: 16, ill. 20 perc.

Kapura lövések: 53-27.