Nincs könnyű dolga a szervezőknek, ugyanis az FC Bayern München után a két spanyol nagyágyú, az FC Barcelona és a Real Madrid U16-os, fiú kosarasai sem teszik tiszteletüket az idei Szent István Kupán, amely csütörtökön délelőtt veszi kezdetét a Gáz utcai csarnokban. A négy napon át tartó eseményt kilencedik alkalommal bonyolítják az Alba Regia Sportcsarnokban, a csoportküzdelmeket követően, vasárnap kerül sor a helyosztókra. Az A jelű négyesben az U16-os magyar válogatott méri majd össze erejét az olasz Orange1 Basket Bassano, a bolgár BC BUBA Basketball és a horvát BC Zadar korosztályos csapatával, a B csoport küzdelmeiben az olasz, kétszeres címvédő Stellazzurra Roma mellett a kecskeméti Mercedes-Benz Akadémia, a lengyel GAK Basketball Gdynia, valamint a lett Kristaps Porzingis Akadémia szerepel. Az első játéknapon 10.30-kor indulnak a küzdelmek, a Gdynia meccsel a Kecskeméttel, majd a lettek találkoznak a Stellazurra Romával. A bolgár BUBA 15 órakor kezd az olasz Bassanóval, a pénteki küzdelmeket a KK Zadar és a magyar korosztályos válogatott találkozója zárja, a labdát 19.45-kor dobják fel.

Awogbemi Sodiq Forrás: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

– Az eredetileg meghívott neves, spanyol utánpótlásműhelyek, a Real Madrid és az FC Barcelona a spanyolországi koronavírus-helyzet miatt kényszerültek lemondani a látogatást, hasonlóan a távolmaradását elsőként bejelentő müncheni csapathoz. Természetesen sajnáljuk, hogy állandó vendégeink így döntöttek, ám úgy gondolom, nélkülük is nívós összecsapásokra kerül sor ezúttal is – mondja Molnár Máté főszervező. Nem csak a nyitónapon, január 27-én, csütörtökön kezdődnek 10.30-kor a küzdelmek, másnap, pénteken is hasonló az első mérkőzés időpontja, szombaton déli 12-kor, vasárnap pedig 10 órakor kerül sor az első összecsapásra. A torna záróeseményére, a döntőre – az aranycsatát két csoport győztese vívja – várhatóan 16 órakor kerül sor, előzőleg 14 órától a bronzmeccsre kerül sor a Gáz utcában. A belépés minden mérkőzésre ingyenes, de védettségi igazolványhoz és maszkviseléshez kötött.