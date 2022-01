A kényszerű koronavírus okozta leállás után második mérkőzésen a Volán bár nem teljes kerettel, de jóval nagyobb létszámban tudott kiállni, mint a két csapat szerdai bajnokiján. Hazai helyzetekkel kezdődött a találkozó, Petan és Sarauer játszott össze a kapu mögött, majd utóbbi lába között passzolt Erdélynek, aki az oldalhálóba lőtt. A túloldalon ennél pontosabban céloztak, egy kapu előtti kavarodás után Ulmer mattolta Kornakkert, 0-1. Nem tudott fölénybe kerülni a Volán, emberelőnyben is a tiroliak előtt adódott nagyobb helyzet, de Mader lövését mamuttal hárította Kornakker. Hat perccel a vége előtt megduplázta előnyét az Innsbruck. Horváthot ütközték le csúnyán a palánknál, a magyar hátvéd a jégen maradt, az osztrákok pedig gólt lőttek Bourque révén, 0-2.

A második játékrész elején a felzárkózás megkezdése helyett még mélyebb szakadékba csúszott a Volán, még két perc sem telt el és McGauley megszerezte az osztrákok harmadik gólját, 0-3. Nem ment a Fehérvárnak, a támadó harmadban semmi sem akart sikerülni a hazaiaknak, hátul pedig ingatag lábakon állt az időközben becserélt Tirronen vezette védelem, többek között Dostie is közel állt negyedik vendég gól megszerzéséhez, de a finn kapus átért a másik oldalra. A harmad feléhez érve emberelőnybe kerültek a hazaiak, de Petan közeli próbálkozását védte Maccollum. Ment előre az AV19, de továbbra sem volt átütő erő a gárdában, míg az Innsbruck Leavens és Ulmer révén is eldönthette volna a mérkőzés sorsát – szerencsére Tirronen mindkét alkalom hárítani tudott. Négy perccel a játékrész vége előtt azonban már ő is tehetetlen volt, Feldner lőtt be egy kipattanót, 0-4.

A záróetap elején úgy kezdett a volán, ahogy ilyen helyzetben kell, gyors góllal, 11 másodpercet követően Magosi talált be oldalról, 1-4. Rohamoztak a kék-fehérek, Petan, majd Magosi is nagy helyzetet puskázott el, de a tiroliak kontráiban is megvolt a veszély, Magwood ziccerét védte Tirronen. Hét minutummal a vége előtt nagy esélyt kapott Kevin Constantine együttese, két percig fórban jöhettek Háriék, Campbell távoli lövésével sikerült kettőre csökkenteni a hátrányt, majd alig több mint egy perccel később Szabó Dániel is betalált, öt és fel perccel a vége előtt egy gól maradt csak a vendégek előnyéből, 3-4. Az utolsó percekre levitte kapusát a Hydro Fehérvár AV19, de gólt McGauley szerzett csak, 3-5.

Folytatás vasárnap szintén hazai pályán, amikor a Volán a Bolzanót fogadja.

Hydro Fehérvár AV19 – HC TIWAG Innsbruck 3-5 (0-2, 0-2, 3-1)

Székesfehehérvár, 1420 néző. V.: Fichtner, Soós D., Muzsik, Váczi.

AV19: Kornakker – Horváth M., Campbell 1, Magosi 1, Hári (2), Kuralt (1)– Fournier (1), Nilsson, Erdély, Sarauer, Petan (1) – Reiter, Szabó D. 1, Shaw, Jacobs, Terbócs (1) – Rétfalvi, Németh K., Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine­.

Innsbruck: Mccollum – Bourque 1, Messner, Feldner 1, McGauley 2 (1), Leavens (1) – Lattner, Betker (1), Dostie, Magwood (1), Ulmer 1 – Jakubitzka, Lupinski, Mader, Ludin, Paulweber – Muigg, Bar. Vezetőedző: Mitch O’Keefe.

Kiállítások: 0, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 14-22.