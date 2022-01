Pörögnek az események az Alba Fehérvárnál, az óév utolsó előtti napján a koronázóvárosiak remek játékkal, az esélytelenek nyugalmával verték a hazai egyeduralkodó, a nemzetközi porondon is domborító Falcót. Január elsején pedig bejelentették, hogy a hátvédként és bedobóként is bevethető, 21 éves Takács Martin két évvel meghosszabbította szerződését, azonban a tavaszt kölcsönben a szezonban gyengélkedő, 2 siker mellett 12 kudarcot számláló ZTE együttesénél tölti kölcsönben. Simon Balázs ügyvezető úgy fogalmazott, a több játéklehehetőség és a kosaras töretlen fejlődése érdekében, minden szempontból jó megoldás született. A fiatal tehetség az év első napján el is utazott új állomáshelyére, vasárnap délelőtt pedig az első tréninget is letudta új társaival.

Természetesen edz az Alba is, méghozzá jó hangulatban, köszönhetően a Falco elleni győzelemnek. Persze, sokat nem ülhetnek a babérokon, a kék-fehérek szerdán, 18 órakor a DEAC-ot látják vendégül. Az első körben a debreceniek magabiztosan nyertek.

– A Falco KC ellen nagy diadalt arattunk, bizonyítottuk, a bárkit képesek vagyunk legyőzni. A Szombathely fizikális csapat, a gárda gerince 3-4 éve azonos, amely európai kosárlabdát játszik, ezt tette ezúttal is, ami feküdt nekünk. Nagyon jól felépített riválist sikerült legyűrnünk. Az ASE elleni, hazai vereséggel egy lépést tettünk hátra, de a szombathelyi sikerrel hatalmasat ugrottunk előre, haladunk tovább céljaink elérése felé. Ebből kell építkeznünk. Nyerni szeretnénk a Debrecen ellen is, ennek megfelelően készülünk – mondta a fehérváriak trénere, Matthias Zollner.