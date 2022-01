Az utóbbi hetek, hónapok gyászos szereplése után egyértelmű volt, hogy valamin változtatni kell, és egy másik irányba kell elindulnia az Alba Fehérvár KC csapatának. Nem vitás ki kellett zökkenteni a lányokat abból az állapotból, melybe kerültek, és ilyenkor kimondva, kimondatlanul, de az edzőváltás a legkézenfekvőbb megoldás. Mindenesetre szombaton este minden különösebb csinnadrattát mellőzve ismét Józsa Krisztián kezébe adta klubvezetés a karmesteri pálcát.

- Abszolút motivált voltam, a lányokat abban próbáltuk kollégáimmal a héten segíteni, hogy igyekeztük őket kizökkenteni, kicsit változtattunk az edzések felépítésén, intenzitásán. Próbáltam a taktikai elemeket úgy leegyszerűsíteni, hogy ezek egyénre szabottak legyenek, mindenki tudja mi a dolga mind támadásban, mind védekezésben. Amikor elvállaltam az volt a cél, hogy segítsek ennek a klubnak, és ezért meg fogok tenni mindent.

Józsa Krisztián egyszer már volt hasonló helyzetben, amikor 2020 szeptemberében Deli Ritát váltotta a csapat élén, azóta természetesen sokkal rutinosabb lett, ezt ő is bevallotta.

- Sokkal tapasztaltabb vagyok, az a tavalyi év igazi tanulópénzt jelentett. Többször visszatekertem volna úgy az időt tavaly, hogy változtassak, de erre már nem volt lehetőségem. Ez a félév is nagyon hasznos volt, Boris Dvorsek mellett, hiszen a horvát kultúrából érkező edzőtől tudtam tanulni. Most már van egy két és fél éves felnőtt tapasztalatom a hátam mögött, két különböző edzővel, és ebből most már ki tudom választani azt, hogy mi az, ami előre visz, mik azok a szituációk, amikor sokkal keményebbnek kell lennem, mi az, amit el kell engedni, és ezáltal a játékosokkal is sokkal jobban tudok foglalkozni.

Kíváncsiak voltunk, vajon hogy fogadta a csapat a változást?

- Nagyon pozitív volt a fogadtatás, egész héten nagyon jó mentalitással dolgoztak és küzdöttek. Igazán a hozzáállásukkal sohasem volt probléma, de most azt éreztem rajtuk, hogy az első perctől fogva mindenki tisztában van a feladatával és küzdeni fog a másikért. Ez meg is mutatkozott a Mosonmagyaróvár elleni találkozón. Nem edzünk kevesebbet, de a feladatokat sokkal jobban egyénekre szabtuk, illetve a mérkőzések közben próbáltam sokkal több tanácsot és több segítséget adni, és sokkal jobban lekonkretizálni, hogy adott szituációban mit akarunk csinálni.

Lelkileg le volt ülve a csapat, úgyhogy az ennek megoldása külön feladatot jelentett a stábnak.

Forrás: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap/archív

- Sokat foglalkoztunk ebben az évben a mentális dolgokkal, és volt munkája bőven a sportpszichológusnak, nagyon sokat dolgozott a lányokkal. Ez a csapat nem ott van, ahol a tudása szerint kellene. Sokkal jobb csapat ennél, talán az igazi arcát szombaton mutatta meg. Ezt a teljesítményt állandósítani kell, mert ez a siker akkor érhet sokat, hogyha mindezt folyamatossá tesszük.

A Mosonmagyaróvár elleni győzelem adhat egy komoly lendületet a folytatásban.

- Pozitív visszacsatolás volt a győzelem, nekem és a lányoknak egyaránt, hogy ezen az úton, amin elindultunk tovább kell mennünk. Sokat kell dolgoznunk és akkor ennek meglesz az eredménye. Ez még mindig egy fiatal csapat, ahol az átlagéletkor alacsony, tehetséges játékosokkal, akik most már a felnőtt válogatott kapuján is kopogtatnak. Akkor lesznek viszont igazi kézilabdázók, ha folyamatosan jó teljesítményt nyújtanak. – tette hozzá a szakember.

A csapatra nehéz sorozat vár, de a riválisok döntő hányada Fehérvárra látogat.

- A sorsolás kedvez nekünk. ráadásul most van is időnk készülni, mivel a Vasas elleni fontos meccsünket csak a jövő héten játszuk. Ezen kívül az ETO és az FTC ellen pedig lesz alkalmunk magunkat építeni, így amikorra kell, addigra mi készen fogunk állni. Remélhetőleg Triscsuk Krisztinával együtt, akinek csütörtökön megsérült a vádlija, és ezért nem tudta vállalni a játékot a Mosonmagyaróvár ellen.