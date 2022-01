Egy héttel korábban arról lehetett hallani, hogy A Mol Fehérvár FC román válogatott belső védőjére, Rus Adriánra a lengyel Lech Poznan vetett szemet, most pedig a Vidi másik középső hátvédjének lehetséges távozásáról szólnak a pletykák. S mint minden sajtóinformációt, Viszar Muszliu eligazolását sem kommentálja a Mol Fehérvár FC.

Pedig a sportmedia.mk információi szerint a 27 éves, 40-szeres észak-macedón válogatott Viszar Muszliu akár a napokon belül Németországba szerződhet, írta a csakfoci.hu. A Bundesliga 2 utolsó helyén álló Ingolstadt együttese kívánja megszerezni Muszliut.

Az észak-macedón védő 2019 augusztusában érkezett a Vidihez, 77 tétmérkőzésen három gólt szerzett és két gólpasszt osztott ki.

Ha valóban létrejön a tranzakció, a fehérváriaknak egészen bizonyosan védőjátékos után kell nézniük.

Ugyanakkor a zuhanyhíradó szerint nem hátvéd, hanem Peter Zulj után egy újabb középpályás lehet a Vidi új szerzeménye.

Ukrán médiaértesülések szerint a Mol Fehérvár FC az idény végéig a Dinamo Kijevtől venné kölcsön Bogdan Lednevet. A 23 éves, 173 centis támadó középpályásként és mindkét szélen egyaránt bevethető Lednevet vételi opcióval csábítaná Fehérvárra a Vidi. A Dinamo Kijev hétfőn elutazott spanyolországi edzőtáborába, az utazó keretben Lednev neve is szerepelt.

Bogdan Lednev a Vidi legértékesebb játékosai közé tartozna a transfermarkt.com becslései alapján, jelenlegi értéke 1,5 millió euró.

18 évesen igazolt a Dniprótól a Dinamo Kijevbe, a legendás kék-fehér klubban 32 mérkőzésen lépett pályára, ugyanis két esztendőn át a Zorja Luhanszk csapatánál szerepelt kölcsönben. Szóhoz jutott a BL-csoportkörben is, így játszott a Ferencváros ellen is. A 2020/21-es kiírásban a Barcelona ellen debütált, s a most futó tornán is futballozott a Barcával szemben.

A fehérváriak ukrán középpályása, Jevhen Makarenko is ismerheti, hiszen Lednev tagja volt az Eb-re készülő válogatott bő keretének is, azonban az ukrán nemzeti együttesben még nem lépett pályára.