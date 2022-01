A vendégeknél ezen a mérkőzésen mutatkozott be az újonnan szerződtetett 19 esztendős kubai feladó, Yaimaris Garcia Victoria, méghozzá rögtön kezdőként. A MÁV Előre dominált a nyitószettben, és nem is volt kérdéses, hogy ezt nagy különbséggel fogja megnyerni. A második etap elején ugyan az előny a házigazdáknál volt, ám Jurij Melnyicsuk tanítványai blokkban és támadásban is eredményesek voltak, így, ha egy kicsit szorosabban, de ezt is hozta a Loki. A harmadik játszmában biztosan vezetett a fehérvári csapat, bár a DSZE mindent megtett a szépítésért, ennek ellenére azonban nem veszélyeztette a kék-fehérek győzelmét.

- A debreceniek megerősödtek, erre készültünk. A csapat minden elemében jól játszott. Gratulálok a lányoknak a győzelemhez! – mondta elégedetten Jurij Melnyicsuk az összecsapást követően.

A MÁV Előre SC a következő fordulóban, február 6-án a Veszprémet fogadja.

DSZC-Eötvös DSE – MÁV Előre SC-Bericap 0:3 (-13, -17, -19)

Debrecen, 20 néző

Vezette: Bibók Ferenc, Suba István.

DSZC-Eötvös DSE: Juhász F., Takács D., Ribeiro Araújo, Fehér, Béni, Young. Csere: Fehérvári (liberó), Berza, Kozma, Pálfi. Vezetőedző: Szombathy András.

MÁV Előre SC-Bericap: Szerencsés-Miklai, Sólyom, Karnitszkaja, Yaimaris, Csabai, Szilágyi. Csere: Kovács E. (liberó), Tóth J., Kiss L. Vezetőedző: Jurij Melnyicsuk.