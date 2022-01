Két napon belül második randevújukra készültek a felek. Az első csörtéből a miskolciak kerültek ki győztesen. Vasárnap a DVTK már az első harmadban hatalmas fölényben játszott, és bár a fehérváriak ebben a játékrészben még ki tudtak egyenlíteni (2-2), a középső harmadtól nem tudtak változtatni a játék képén. A mérkőzést a végén kicsit már kiengedő Diósgyőr nyerte meg 8-4-re.

A keddi találkozó is hasonló mederben kezdődött, mint a két nappal ezelőtti, vagyis a Titánok gárdája beszorult, nagyon sok hiba csúszott a korongkihozatalokba. A Parnham–Seto–Walker trió ismét nagy összhangban mozgott, az ő soruk ellen csak Horváth Dominik védései volt az ellenszer. A harmad derekára kicsit kiegyenlítettebbé vált a játék, a fehérváriak megfontoltabban bántak a koronggal, míg Tokaji Viktor együttese nem tudott Horváth kapujának előtérébe nyomulni, jobbára távoli lövésekkel operáltak. Három perccel a vége előtt egy lendületes vendégakció végén megszületett a találkozó első gólja, Walker lőtte ki a jobb alsó sarkot, 0-1.

A középső harmad Krasnican nagy helyzetével startolt, de Duschek mamuttal hárítani tudott. A túloldalon egy kontrát követően Elgestal próbálkozhatott közelről, de Horváth még időben átért a másik kapuvashoz. A 26. percben először Jábor durrantott fölé, majd a Jegesmedvék használtak ki egy védelmi megingást. Egy előrevágott korongra Horváth nem mozdult ki, a pakkra lecsapott Galanisz, és magabiztosan értékesítette a ziccert, 0-2. A folytatásban emberelőnybe került a Miskolc, Walker, Elgestal is próbára tette Horváthot, de a magyar kapus nyerte a párharcot, majd a portás Galanisz ziccerét is védte később. Öt perccel a játékrész vége előtt azonban már ő is tehetetlen volt. Emberelőnyben Kiss Roland távoli bombájánál takarták a kilátást Horváth előtt, 0-3.

Szirányi kék vonalas lövése nyitotta a záró húsz percet, majd Dolinar kiállítása nyomán emberhátrányba kerültek a hazaiak. 11 másodperc hiányzott csak ahhoz, hogy kivédekezzék Anatoli Bogdanov tanítványai a fórt, de Galanisz kipókhálózta a rövid felsőt, 0-4. Később a Titánok is gyakorolhatták a létszámfölényes szituációt, és a fiatalok éltek is vele, Dudkin szépített, 1-4. Az utolsó percekben mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, de újabb gól már nem esett.

– Több módon is el lehet veszíteni egy hokimeccset. Vasárnap kifejezetten gyengén játszottunk, ma sok apróság összejött, le is tudtuk lassítani az ellenfelet. Az előző meccsen 60 percig tartották a tempót, amivel nem tudtunk mit kezdeni, de ma vissza tudtuk fogni őket. Ez a játék azonban a gólokról szól, voltak lehetőségeink, és ha sikerült volna gólt szerezni, talán pontot is lophattunk volna, de az ellenfél ma jobb volt. Ezt alázatosan el kell fogadnunk. Másfelől viszont köszönetet kell mondanom a csapatnak. Rövid volt a kispad, nem volt sok cserejátékosunk, de ki kell tartanunk, és hinnünk kell abban, hogy a kemény munka meghozza végül a gyümölcsét – mondta Anatoli Bogdanov a mérkőzés után.

jegyzőkönyv

Titánok – DVTK Jegesmedvék 1-4 (0-1, 0-2, 1-1) Székesfehérvár, 389 néző. V.: Rencz, Soós, Kis-Király, Fényi

Titánok: Horváth D. – Mingazov, Astrakhantsev, Krasnican, Lundin, Nagy Á. – Farkas B., Dolinar, Dudkin 1, Fekete A. (1), Ambrus Cs. – Kóger, Nochta, Mayer (1), Jábor, Alapi – Molnár G., Dézsi, Győrffy. Edző: Anatoli Bogdanov

DVTK: Duschek – Szirányi (2), Kiss R. 1 (1), Parnham, Seto (1), Walker 1 – Hadobás, Doetzel, Elgastal (1), Galajda, Galanisz 2 – Vojtkó, Farkas O., Miskolczi (1), Szabad, Ritó – Mihalik. Edző: Tokaji Viktor

Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Kapura lövések: 18-44