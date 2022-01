Minden szakvezetőnek egyöntetűen kérdést tettünk fel, és kaptunk ezekre válaszokat.

– Hogyan értékelte az őszi idényben a csapata teljesítményét?

– Hogyan tovább, mikor indul a felkészülés, esetleg lesznek-e változások a keretben?

13. Ercsi Kinizsi – Zsigmond László vezetőedző: – Várakozáson alul teljesített a csapat. Igaz, voltak nehézségeink, de én úgy gondolom, hogy az Ercsinek mindig ott kellene lenni az élmezőnyben. Ez a fél szezon egyáltalán nem volt pozitív, de ezt a csapatot is szeretni kell, dacára annak, hogy ez így alakult. Edzőváltás volt ősszel, elképzelhető, ez is közrejátszott a mélyrepülésben. Lehet, hogy megtörte a csapatot Lieber Károly távozása, de majdnem minden héten valamilyen problémával küszködtünk, nem tudtunk ugyanazzal a csapattal kétszer felállni, és nem voltak ott a fiúk fejben a mérkőzéseken. Nem volt csatárunk, nem jöttek a gólok, és hátul mindig egy-két góllal többet rúgott az ellenfél. Nagyon sok volt az egyéni hiba, és ezek után nem tudtunk felállni, hiába volt megfelelő az edzések száma, illetve létszám a foglalkozásokon, nem tudtunk túljutni a holtponton elfogyott a tudományunk.

Lieber Károly (a gárda új vezetőedzője): – Január 17-én indul a felkészülésünk, vannak távozóink és érkezőink. Neuvert Álmos Martonvásárról, valamint egy játékos Százhalombattáról jön. Távozik Tolnai Péter, aki már év közben kiszállt, Bognár Bence elment Adonyba. Saját nevelésüként sajnáljuk, hogy itt hagyott minket. Rajtuk kívül Balogh Patrik és Klauzál Máté Gárdonyban kezdi a munkát, még nem tudni, hogy nálunk folytatják-e. A fiatalok közül egy-két játékot felhozunk, teszteljük őket, aztán majd meglátjuk, hogy ki lesz az, aki folytatja az első csapattal. Dankó Csaba visszatérése is borítékolva van, ő eddig Bes­nyőn játszott. Nem vagyunk jó helyzetben, menekülünk a kiesés elől, úgy érzem, hogy valamelyest nekem is közöm van ahhoz, hogy a csapat jelenleg itt áll, úgyhogy feltétlenül bizonyítani szeretném, kutya kötelességem, hogy segítsek a csapaton. Elindulunk a téli műfüves bajnokságban, és a dunaújvárosi körzetbe kértük magunkat.

14. Kisláng – Erdei István vezetőedző: – Sajnos katasztrofális volt ez az őszi idényünk. Már szezon közben is nagyon sokszor jeleztem, hogy három-négy meghatározó játékosunk elment, és ezt megsínylette a csapat. Ahogy haladtunk előre az időben, azt éreztem a társaságon, hogy mentálisan nem bírták elviselni ezt a terhet. Nem jöttek az eredmények, bár az őszi szezon háromnegyedénél volt egy fellángolásunk, amikor azt gondoltam, hogy talán sikerül az év végére javítani a társaságnak. Sajnos nem így lett. Az elmúlt egy évben öt-hat stabil játékosunk távozott. Simon István abbahagyta, elment Komlós Róbert, a Kassai testvérek átmentek Enyingre, nyáron Balogh Zoltán bokaszalag-szakadást szenvedett, és így egy-két meccset leszámítva nem is tudott pályára lépni. Az Ercsi elleni 0-11-es vereség jelentette a mélypontot, akkor voltam covidos, nem tudtam ott lenni a mérkőzésen, ráadásul az Ercsinek ez az egyetlen győzelme volt, utána ők is végig pofozógépek lettek. A Martonvásár elleni mérkőzés rettenetesen elszomorított, hazai pályán ugyanis ott az utolsó húsz percben kaptunk három gólt, ott érződött az egész őszi szezonnak a totális szétcsúszása. Nem véletlen, hogy ott kaptunk a nézőktől is hideget-meleget. Vállalom a felelősséget, de a csapatnak is el kell gondolkodnia a tél folyamán a tavaszi folytatásról és jobban szerepelni. Az ág is húz bennünket, pontosan hat pontot vontak le, mert a Bozsik-programban nem tudtunk részt venni. Mi egy kis település vagyunk, kevés gyerekkel. Ugyan minden tőlünk telhetőt megteszünk, de ebben a covidos időszakban nagyon sok szülő nem merte elengedni a gyermeket, és ez bizony sajnos létszámhiányhoz vezetett. Nem tudtunk kiállni, volt, hogy el sem tudtunk menni meccsekre, és megkaptuk a büntetésüket. Sajnos elég nagy hendikeppel kezdjük a tavaszt, a keretváltozással kapcsolatban még nem tudok konkrétumokat. Ránk férne az erősítés, abban bízunk, hogy nekünk a tavasz jobban szokott sikerülni, mint az ősz. Kedden kezdjük a munkát, a téli műfüves bajnokságban nem indulunk, de kötöttünk a találkozókat somogyi csapatokkal.