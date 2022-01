A koronavírus korábban elképzelhetetlen helyzetbe sodorta a labdarúgócsapatok zömét, a Mol Fehérvár FC-t is. A Vidi nem utazott el a spanyolországi edzőtáborba, s mindössze két (!) felkészülési meccsel a háta mögött lendül bele az OTP Bank Liga tavaszi mérkőzéssorozatába. A Zalaegerszegtől 1-0-s vereséget szenvedtek a piros-kékek, az osztrák Bundesliga 2. helyén álló Sturm Graz együttesét 2-0-ra verték Szabics Imre legényei. Akik vasárnap a Gyirmót FC Győrrel meccseltek volna, de az NB I sereghajtója lemondta a találkozót.

– A Sturm Graz elleni mérkőzés nehéz volt, hiszen amellett, hogy erős ellenféllel játszottunk, a meccset megelőző napokban többször is napi két edzésünk volt füvön és műfüvön egyaránt, valamint sokat készültünk a konditeremben is. Úgy érzem, hogy az eredmény mellett játékban is előreléptünk a korábbi, ZTE elleni találkozóhoz képest – vélekedett a klub honlapján Ivan Petrjak, a Vidi szélsője. – A legfontosabb most az, hogy az első bajnokira készen álljunk, az erre való felkészülést szolgálja majd ennek a téli időszaknak a hátralévő bő egy hete. Úgy érzem, a felkészülés kezdete óta folyamatosan egyre jobb formába lendül a csapat, és abban bízom, hogy ennek a Puskás Akadémia elleni bajnokin győzelem lesz az eredménye.

Nem maradtak meccsterhelés nélkül a fehérváriak, a keretet kettéosztva egymás ellen viaskodtak a hét utolsó napján. A pirosak és a fehérek csatáján már szóhoz jutott a sérüléséből felépült Ruben Pinto, valamint a két új igazolás, Peter Zulj és Bohdan Lednev is. A meccset Kodro mesternégyesével, illetve Nikolics tizenegyesével a pirosak nyerték 4-1-re.

A Mol Fehérvár középpályása, Szendrei Norbert szerint semmiből nem szenvedtek hiányt az edzések során, keményen dolgoztak, s viccelődéssel színesítették a hangulatot, felkészülten várják a január 30-i, Puskás Akadémia FC elleni rajtot.

– Szeretném végre megszerezni az első gólomat a Vidiben. Már ősszel is törekedtem rá, de sajnos nem sikerült betalálnom. Célom, hogy minél több gólpasszal szolgáljam ki a csatárokat, az pedig alapkövetelmény, hogy minél több mérkőzést nyerjünk meg. Ehhez az kell, hogy ne legyen olyan ingadozó a teljesítményünk, mint volt a bajnokság első felében – mondta Szendrei Norbert.