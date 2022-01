A bajnoki ezüstérmes, harmadik helyen telelő felcsúti csapat hétfőn a szokásos orvosi és erőfelmérő vizsgálatokkal kezdte az esztendőt az akadémia komplexumában. Persze a profi sportolók a röpke téli szünetben sem híznak el, a tesztek nem is arra irányulnak, ki mennyivel evett több töltött káposztát az ünnepeket alatt.

– A szünetben mindenkinek egyéni edzéseket kellett végeznie – mondta két vizsgálat között Tóth Balázs, a PAFC ősszel megsérült hálóőre. – Azzal sem lesz gond, ha egy kicsit le kell dolgozni a karácsonyi bejglit. Igazából az edzőtáborban derül majd ki, milyen állapotban vagyunk. Kint már százszázalékos edzésmunkát fogok végezni. Sokat tréningeztem otthon, hogy minél jobb állapotban térhessek vissza – zárta mondandóját a kapus, akinek visszatértével érdekes helyzet fog előállni, hiszen Markek Tamás pazar őszt produkált a helyén.

Géresi Krisztiánnak lejárt a kölcsönszerződése a PAFC-nál, így egy év távollét után visszatért a Mol Fehérvárhoz.

A Puskás Akadémia NBI.-es együttese ma hajnalban ült repülőre, hogy elérje célját, Európa egyik legfelkapottabb téli felkészülési központját, a Marbella Football Center nevű műintézményt.

Ezen a télen a PAFC mellett a DVTK és a következő „turnusban” érkező Mol Fehérvár és a Ferencváros is ott edzőtáborozik, de számos Bundesliga-csapat és holland együttes is Marbellán készül, így a többi között a Feyenoord, és a PSV Eindhoven, valamint a Freiburg U23-as együttese is.

A Puskás Akadémia még nem hozta nyilvánosságra, hogy kikkel játszik felkészülési mérkőzést a dél-spanyol tengerpart tőszomszédságában, ám az edzőtábornak helyet adó házigazda honlapja szerint január 8-án, 15.30-tól a belga másodosztályban szereplő Deinze csapata lesz az első „edzőpartner” Soto­grande városában. A flandriai gárda nemrég még amatőr együttes volt, manapság a nyolccsapatos ligában középcsapatnak számít.

A helyszín különleges lesz, mert a mérkőzésre kijelölt pálya tőszomszédságában lovaspólópálya is zöldell.

A meglehetősen enyhe tél miatt nálunk sem különösen kélt el a nagykabát, ám míg Magyarországra a következő napokban megérkezik a leheletnyi tél (vagy ősz), addig Marbellán stabilan 17 fok körüli hőmérséklet és napsütés várható.

Az év első munkanapjának estéjén pedig bejelentették az első téli igazolást: az elmúlt három szezont a Honvédben töltő, az elmúlt időszakban száműzötté vált Mohamed Mezghrani érkezik Kispestről. A 27 éves algé­riai–belga játékos főként jobbhátvédként és jobbszélsőként vethető be.