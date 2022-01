Tálos Péter, a MÁV Előre SC elnöke már megválasztásakor lényegre törően kimondta, hogy az utánpótlás terén Észak-Dunántúl meghatározó bázisává kell válnia a MÁV Előre Sport Akadémiának, ehhez pedig folyamatosan keresik az együttműködő partnereket. Nem véletlenül, hiszen nagyon kevés olyan sportegyesület van az országban, amely ilyen jelentős múlttal rendelkezik, és erre igazán lehet alapozni.

Nagy Róbert korábban éveken keresztül vezette a klubot, nevéhez fűződik, hogy a vegetálás időszakának hosszú ideje után biztossá vált ennek működése, és természetesen ott bábáskodott az akadémia létrehozásánál is, amely régi röplabdásként különösen szívügye volt. A nyár óta az akadémia életében is nagy változások voltak, frigyre léptek az Észak-dunántúli Röplabda Akadémiával – más néven ÉDRA –, amely 2019-ben alakult általános iskolás diákok számára, és a térség városaival, valamint Komárom-Esztergom megye régiójával fogott össze. Majd a Veszprém ESC-vel kötöttek együttműködési megállapodást, most pedig a héten jelentették be, hogy csatlakozik hozzájuk a Dabronc Marcal-völgye Egyesület is.

– Alapvetően már régóta terveztük Tálos Péter elnök úrral, hogy szélesíteni kell a bázist. Kitűzött célunk volt, hogy minél több olyan egyesületet vonzzunk ide az akadémiára, amelyeknek nincsen lehetőségük további csapatokat adni a kiöregedett 14 éves sportolóiknak. A Dabronc Marcal-völgye Egyesületben például csak 14 éves korig tudnak versenyeztetni, így aztán kapóra jött számukra, hogy akkor ezután a MÁV Előre keretein belül egy hivatalos megállapodással szentesítve a továbbiakban nagyobb esélyük nyílik arra, hogy a gyerekek folytassák a megkezdett pályafutásukat. A Dabronccal kötött megállapodás leginkább arról szól, hogy hogyan kerülnek be a tehetséges és megfelelő képzéssel rendelkező fiatalok az akadémiai rendszerbe. Ebből a szempontból különösen fontosak az olyan magas színvonalú munkát végző műhelyek, mint amilyen Dabronc, ahol hagyományosan több éve mind a fiú, mind a lány szakágban lelkes szakmai munkát végeznek. – tudtuk meg Nagy Róberttől.

Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve, akik elérték a 14 éves életkort, már nem mehetnek sehova máshova, és a MÁV Előréhez lesznek kötve. Az egyértelmű, hogy mindenki szabad akaratából érkezik hozzájuk, de egy lehetőséget, akár egy röplabdás életutat, akár egy magánéletbeli életutat is tudnak mutatni és biztosítani a sporton keresztül a gyerekeknek. Székesfehérváron nagyon jó lehetőségek vannak, jó minőségű iskolákkal, ahova jöhetnek tanulni, képezni magukat, és a sportot is megtalálhatják.

– Nekünk minden egyes ilyen megállapodás a jövőbeni fejlődésünk szempontjából még nagyobb alapok kialakítására ad lehetőséget. Igyekszünk olyan intézmények felé terelni a gyerekeket, ahol már egy kialakult megállapodásunk van a középiskolákkal. Ott olyan alternatívát adnak a tanulók számára, hogy ha kora reggeli edzés van, vagy egy mérkőzésre kell menni, akkor ezek elé nem gördítenek akadályt. Persze ehhez az is szükséges, hogy a gyereknek is meg kelljen ezt alapoznia, azaz nem bukdácsolhat, és megfelelően kell viselkednie.

Regisztráltan háromszázötvenen sportolnak az akadémián, de az aktív sportolók száma kétszáz fiú és lány, vegyesen. Ez a létszám a lányoknál már megfelelő, innentől már a minőséget kell tovább fejleszteniük. Egy kicsit a fiúknál még lehetne ez hatékonyabb, mert azt tudni kell, hogy ebből a mennyiségből harminc százalék a fiú, és hetven százalék a lány. A lányoknál az U15-ös korosztályból három csapatot tudnak indítani, az U17-eseknél kettőt, és U19-ben szintén két együttesük van.

– Ez már szerintem egy jó bázis, amire lehet építeni hosszú távon. A lányoknál mindenképpen ki lehet nevelni NB I.-es szintű játékosokat, és a fiúknál is erre kell törekedni. Az lenne az optimális, ha a fiúk létszámát még legalább ötvennel meg tudnánk toldani a jelenlegi nyolcvanról. Főleg az alsó korosztályoknál van probléma, és azt szeretnénk, hogy az iskolákban egy olyan alapot tudnánk kialakítani, hogy utána már a minőséggel is komolyabban el lehet kezdeni foglalkozni. – tette hozzá Nagy Róbert.